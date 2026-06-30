Lo que necesitas saber: México usará el uniforme verde por segunda ocasión en este Mundial

La Selección Mexicana volverá a usar el uniforme verde para partido contra Ecuador en los Dieciseisavos de Final, este 30 de junio, en el Estadio Ciudad de México, luego de haber usado ya sus tres armaduras en la fase de grupos.

México avanzó como líder del Grupo A y por lo tanto se ganó el derecho de jugar en el Estadio Ciudad de México en condición de local, por lo cual FIFA determina que el Tri debe usar su primer uniforme, con el cual ya le ganó en ese mismo inmueble a Sudáfrica en el partido inaugural.

Foto: Mexsport

En las últimas semanas las calles de México se han inundado con miles de aficionados vistiendo precisamente la playera verde de la Selección Mexicana, de modo que volveremos a encontrarnos con esta versión.

A Raúl Jiménez le va bien con el uniforme verde

México ha sido eliminado jugando de verde en su primer partido en fase de eliminación directa desde el Mundial de Estados Unidos 1994, lo cual esta gacho, pero también tenemos otros dos datitos para que no te achicopales.

México nunca ha perdido un partido de Mundial jugando en el Estadio Azteca y además a Raúl Jiménez le va bien cuando el Tri juega de verde.

México usó el uniforme negro contra Corea del Sur y el blanco frente a Chequia y en ambos partidos el delantero del Wolverhampton se fue en blanco, pero sí marcó frente a Sudáfrica, al cual se enfrentó de verde.

Raúl Jiménez está enrachado con el uniforme verde / Mexsport

Previamente al Mundial, la Selección Mexicana encaró a Serbia vestido de verde y Raulito mojó. El uniforme verde se estrenó 16 de noviembre de 2025, en un juego amistoso contra Uruguay y después el Tri lo volvió a usar en un duelo contra Paraguay, que nos ganó 2-1. Pero ¿sabes quien hizo el gol de México? Sí, Raúl Jiménez vestido de verde.

El partido entre México y Ecuador se disputará el martes 30 de junio, a las 19:00 horas, tiempo del centro de México.