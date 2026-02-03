Lo que necesitas saber: La última vez que la Selección Mexicana Femenil jugó una Copa del Mundo fue en el 2025.

¡Vamos a tener un par-ti-da-zo en la CDMX! La Selección Mexicana Femenil se enfrentará a Brasil en el Estadio Ciudad de los Deportes, un partido en el que podremos ver a la mejores jugadoras de cada equipo.

Y ojo, el partido forma parte de su preparación rumbo a las eliminatorias de la Concacaf W en las que buscarán asegurar su participación en el Mundial 2027 en Brasil. Recordemos que México no juega una Copa del Mundo Femenil desde el 2015.

México vs Brasil: Fecha, hora y sede

Apunten bien la fecha. El sábado 7 de marzo del 2026 a las 17:00 hrs, México se enfrentará a Brasil en el Estadio Ciudad de los Deportes, sí en plena Ciudad de México.

“Queremos medirnos a estas rivales, seguir creciendo y seguir alimentando el talento de nuestras jugadoras”. Dijo Pedro López, entrenador de la Selección Mexicana

Partido Fecha y hora Sede México vs Brasil 7 de marzo

17:00 hrs Estadio Ciudad de los Deportes

Aunque el juego contra las brasileñas es amistoso, el calendario de México en los primeros meses del 2026 estará muy movido. La prioridad es clasificar al Mundial 2027 y a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, competencias de las que se han quedado fuera en los últimos años.

¿Y la venta de boletos? Todavía no ha salido la información oficial de la venta de boletos, pero en cuanto la tengamos, les echamos un grito.

Todos los partidos de México Femenil 2026

Antes del partido contra Brasil, México visitará a Santa Lucía en el Caribe, para enfrentarse en su primer partido del año de las Clasificatorias Concacaf. En abril le toca jugar contra las Islas Vírgenes y Puerto Rico.

Y aunque el partido contra Brasil es importante, debe ganar los clasificatorios para acercarse más a los Juegos Olímpicos y al Mundial.

“Estamos a 4 partidos de estar en la Copa del Mundo de Brasil 2027 y de los JJ. OO. de los Ángeles 2028”, Pedro López.