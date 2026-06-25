Lo que necesitas saber:

Decenas de aficionados de Chequia se dieron cita en el Estadio Ciudad de México

La fiebre por la Selección Mexicana en el Mundial 2026 pintó de verde las tribunas del Estadio Azteca o Estadio Ciudad de México, que recibe su tercer partido en esta Copa del Mundo, para el partido contra Chequia y con el cual se cierra la actividad del Grupo A y desde el momento en que se entonó el himno Chequia confirmó que jugaba de visitante.

Hubo fans que en la tribuna soltaron la lagrimita y es que escuchar y entonar el himno de México con más de 80 mil personas en un estadio de la magnitud del Azteca una experiencia única.

México vs Chequia
México vs Chequia

El México vs Chequia en imágenes

También encontramos a unas cuantas decenas de aficionados checos que acudieron al Estado Azteca con la esperanza de ver una hazaña de su selección, la cual llegó a esta partido obligada a ganar para clasificar a la siguiente ronda. 

En tanto, para México el partido fue una auténtica fiesta, ya que el Tri amarró la calificación y el liderato del Grupo A desde el partido anterior, contra Corea del Sur. 

Fiesta en el Ángel de la Independencia

Un par de horas antes de comenzar el partido, los alrededores del Ángel de la Independencia ya estaban a tope, de modo que la fiesta sobre Paseo de la Reforma se armó desde temprano.

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Sergio Ramírez es periodista egresado de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García, con más de 10 años de experiencia en medios de comunicación. Ha trabajado en Diario Estadio, La Razón de...

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