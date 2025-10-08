Lo que necesitas saber: Después del partido contra Colombia a la Selección Mexicana Mayor le restarán tres encuentros más en el 2025.

El sábado 11 de octubre no hagan planes, porque se nos viene doble función de la Selección Mexicana. Primero la Sub 20 buscará su pase a la semifinal del Mundial y luego, la Mayor se enfrenta a Colombia en un partido amistoso.

Javier Aguirre aún tiene que definir al once ideal que llevará a la Copa del Mundo 2026, por lo que estos partidos serán clave para armar su equipo ideal. La buena noticia es que parece que Gil Morita tendrá un lugar una vez que regrese del Sub 20.

México vs Colombia: Fecha y horario de transmisión en VIVO

El México vs Colombia se juega el sábado 11 de octubre a las 19:00 hrs en el AT&T Stadium en Arlington, Texas. El partido podrá verse por el Canal 5 de Televisa y por el Canal 7 de TV Azteca, como generalmente pasa con los partidos de la Selección Mayor.

Para ese entonces ya sabremos sí la Sub 20 consiguió su pase a la siguiente ronda del Mundial o si se quedaron en el camino.

Partido Fecha y hora Sede Transmisión México vs Colombia Sábado 11 de octubre

19:00 hrs AT&T Stadium Canal 5

Canal 7

Foto: MexSport

Y ya que andamos en eso, acá les dejamos también los horarios de México en los Cuartos de Final del Mundial Sub 20. Juegan a las 17:00 hrs, dos horas antes de la Selección Mayor.

Partido Fecha y horario Transmisión México Sub 20 vs Argentina o Nigeria Sábado 11 de octubre

17:00 hrs Canal 9

TUDN

Vix Premium

Nos espera un sábado con mucha emoción, puede ser de alegría doble, doble derrota o mitad y mitad. Pero lo importante es que Gil Morita siga con su buena racha de goles y asistencias.