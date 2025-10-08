Lo que necesitas saber:

Después del partido contra Colombia a la Selección Mexicana Mayor le restarán tres encuentros más en el 2025.

El sábado 11 de octubre no hagan planes, porque se nos viene doble función de la Selección Mexicana. Primero la Sub 20 buscará su pase a la semifinal del Mundial y luego, la Mayor se enfrenta a Colombia en un partido amistoso.

Javier Aguirre aún tiene que definir al once ideal que llevará a la Copa del Mundo 2026, por lo que estos partidos serán clave para armar su equipo ideal. La buena noticia es que parece que Gil Morita tendrá un lugar una vez que regrese del Sub 20.

México vs Colombia: Fecha y horario de transmisión en VIVO

El México vs Colombia se juega el sábado 11 de octubre a las 19:00 hrs en el AT&T Stadium en Arlington, Texas. El partido podrá verse por el Canal 5 de Televisa y por el Canal 7 de TV Azteca, como generalmente pasa con los partidos de la Selección Mayor.

Para ese entonces ya sabremos sí la Sub 20 consiguió su pase a la siguiente ronda del Mundial o si se quedaron en el camino.

PartidoFecha y horaSedeTransmisión
México vs ColombiaSábado 11 de octubre
19:00 hrs		AT&T StadiumCanal 5
Canal 7
Checa dónde ver el México vs Chile de octavos en el Mundial Sub 20
Foto: MexSport

Y ya que andamos en eso, acá les dejamos también los horarios de México en los Cuartos de Final del Mundial Sub 20. Juegan a las 17:00 hrs, dos horas antes de la Selección Mayor.

PartidoFecha y horarioTransmisión
México Sub 20 vs Argentina o NigeriaSábado 11 de octubre
17:00 hrs		Canal 9
TUDN
Vix Premium

Nos espera un sábado con mucha emoción, puede ser de alegría doble, doble derrota o mitad y mitad. Pero lo importante es que Gil Morita siga con su buena racha de goles y asistencias.

Todo lo que no sabías que necesitas saber lo encuentras en Sopitas.com

Todas las selecciones clasificadas al Mundial 2026

Todas las selecciones clasificadas al Mundial 2026
Boletos para el mundial 2026

Las selecciones que pueden clasificar al Mundial 2026 en las eliminatorias de octubre
Cristiano Ronaldo es el primer futbolista billonario

Hombre récord: Cristiano Ronaldo es el primer futbolista billonario
Blanca Félix es baja de Chivas Femenil por tiempo indeterminado: ¿Qué le pasó?

Blanca Félix es baja de Chivas Femenil por tiempo indeterminado: ¿Qué le pasó?

Comentarios

Comenta con tu cuenta de Facebook