Lo que necesitas saber: Manuel Lapuente, entrenador de la Selección Mexicana en Francia 1998, falleció en el 2025 a los 81 años de edad.

La primera vez que México se enfrentó a Corea del Sur en un Mundial fue en Francia 1998, en Fase de Grupos. Han pasado 28 años desde aquel partido, así que es momento de ver qué andan haciendo los jugadores dirigidos por Manuel Lapuente en el 2026.

Algunos, como Cuauhtémoc Blanco o el ‘Conejo’ Pérez, tienen cargos públicos; otros más son analistas y comentaristas, pero sabías que uno de ellos hasta fue prófugo de la justicia ¿Recuerdas quién?

Captura de pantalla X (imagen mejorada con Gemini)

Por si se lo preguntan, México le ganó 3-1 a Corea del Sur con goles de Ricardo Peláez y un doblete de Luis Hernández, el ‘Matador’.

Historial México vs Corea del Sur

¿Qué fue de los jugadores que se enfrentaron a Corea del Sur en el 1998?

Jugador Ocupación actual Jorge Campos

(titular) Analista deportivo en TV Azteca Claudio Suárez

(titular) Analista y comentarista deportivo en Fox Sports Duilio Davino

(titular) Director Deportivo de Selecciones Nacionales Varoniles (FMF) Pavel Pardo

(titular) Embajador de Guadalajara para el Mundial 2026 Ramón Ramírez

(titular) Analista y comentarista deportivo en varios medios Alberto García Aspe

(titular) Analista deportivo en varios medios y conferencista Raúl Lara

(titular) Entrenador asistente del América Braulio Luna

(titular) Analista deportivo en varios medios y director deportivo de Galácticos del Caribe en la Kings League Jaime Ordiales

(titular) Director Deportivo del Mazatlán Cuauhtémoc Blanco

(titular) Diputado de Morena Luis Hernández

(titular) Creador de contenido en redes sociales y empresario Marcelino Bernal

(cambio) Propietario de una escuela de fútbol en Tepic Ricardo Peláez

(cambio) Analista y comentarista deportivo en ESPN Jesús Arellano

(cambio) Trabajo fuera del ojo público Oswaldo Sánchez

(suplente) Analista y comentarista deportivo en TUDN Oscar Pérez

(suplente) Director general del Instituto Hidalguense del Deporte Joel Sánchez

(suplente) Conferencista y organizador de partidos de exhibición, entre otros negocios personales Isaac Terrazas

(suplente) Conferencista Salvador Carmona

(suplente) Proyectos personales

(Inhabilitado de por vida por la FIFA) German Villa

(suplente) Conferencista y analista deportivo Luis García

(suplente) Analista deportivo en TV Azteca Francisco Palencia

(suplente) Analista y comentarista deportivo en Fox Sports Manuel Lapuente

(entrenador) Falleció el 25 de octubre del 2025

Jorge Campos – Analista deportivo

Nuestro querido Jorge Campos trabaja como analista para TV Azteca junto a Luis García, quien también jugó aquel Mundial de Francia 1998.

Campos y García lograron hacer un gran equipo con Christian Martinoli; los tres se convirtieron en el ‘dream team’ de la televisora del Ajusco para la narración de los partidos de la Selección Mexicana. Los escuchamos en los Mundiales y en los viernes botaneros.

Puede que no a todos les guste su estilo, pero las risas nunca faltan con ellos.

Claudio Suárez – Analista deportivo

El ‘Emperador’, Claudio Suárez también anda en los medios de comunicación. Después del retiro decidió probar suerte como analista deportivo y le ha ido tan bien que trabaja para Fox Deportes.

Imagen Fox Deportes vía Facebook

Duilio Davino – Director Deportivo de Selecciones Nacionales

Otro que sigue relacionado al mundo del futbol es Duilio Davino, quien anda trabajando como Director Deportivo de Selecciones Nacionales Varoniles de la Federación Mexicana de Futbol. Antes de eso fue presidente de Monterrey, así que lo que le gusta es ser directivo.

Fotografía @miseleccionmx vía X

Pavel Pardo – Embajador de Guadalajara para el Mundial 2026

Pavel Pardo es uno de los embajadores del Estado de Guadalajara para el Mundial 2026, aunque también tiene participaciones como analista deportivo en varios medios de comunicación y en partidos de exhibición.

Agencia Mexsport

Alberto García Aspe – Analista deportivo y conferencista

Actualmente, Alberto García Aspe participa como analista deportivo en varios medios de comunicación como W Radio, en sus redes sociales también se dedica a subir varios análisis de partidos y además se dedica a dar conferencias.

Raúl Lara – Entrenador asistente

Desde el 2022 y hasta la actualidad, Raúl Lara ha trabajado como entrenador asistente en el América. Ha estado presente durante la era de André Jardine, Fernando Ortiz y Santiago Solari.

Captura de pantalla @ClubAmerica vía X

Braulio Luna – Analista deportivo

Braulio Luna también participa como analista deportivo en varios medios de comunicación y en los ‘Juegos de Leyendas’. En febrero del 2026 fue nombrado Director Deportivo de Galácticos del Caribe, equipo de la Kings League Américas.

Captura de pantalla Instagram

Jaime Ordiales – Director Deportivo

Hasta antes de que el Atlante tomará el lugar de Mazatlán en la Liga MX, Jaime Ordiales era el Director Deportivo del club, también trabajó en la Selección Mexicana, Cruz Azul y Querétaro.

Cuauhtémoc Blanco – Diputado

Después de ser Gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco decidió seguir en la vida política y actualmente es Diputado de Morena. Aunque ha tenido varios escándalos; su media hermana lo acusó de intentó de violación y durante una sesión en la Cámara de Diputados andaba jugando pádel.

El ‘Cuau’ también tiene un podcast llamado “El Posscass de Compass”, junto a Germán Villa e Isaac Terrazas.

Captura de pantalla sil.gobernacion.gob.mx

Luis Hernández – Empresario, creador de contenido

Luis Hernández, el querido ‘Matador’, se dedica a crear contenido en redes sociales, también colabora con distintas marcas y ha conseguido varios patrocinios importantes.

Marcelino Bernal – Propietario de una escuela

Marcelino Bernal tiene una escuela de futbol en Tepic, Nayarit. Se dedica a formar a las futuras de joyas del futbol mexicano y a inculcarle el deporte a los pequeños de la región.

Ricardo Peláez – Analista deportivo

Actualmente, Ricardo Peláez es analista deportivo de ESPN, pero hace unos años fue Director Deportivo de Chivas, América y hasta el Necaxa. Aunque seguramente recuerdan que también trabajó en la Federación Mexicana de Futbol.

Agencia Mexsport

Jesús ‘Cabrito’ Arellano

El ‘Cabrito’ Arellano se mantiene fuera del ojo público. Recordemos que por allá del 2017 fue acusado de abuso sexual y durante un tiempo estuvo prófugo de la justicia.

Sin embargo, en mayo del 2019, un juez decidió no vincularlo a proceso por falta de pruebas y terminó siendo liberado.

Oswaldo Sánchez – Analista deportivo

Igual que varios de sus excompañeros, Oswaldo Sánchez anda en los medios de comunicación; el exportero de Chivas y Santos, es analista deportivo de TUDN y es común escucharlo en varios partidos de la Selección Mexicana.

Óscar Pérez – Director del Instituto Hidalguense del Deporte

Actualmente, Óscar ‘Conejo’ Pérez es el Director General del Instituto Hidalguense del Deporte, fue designado en el cargo desde mayo del 2024. Su objetivo principal es ‘impulsar el desarrollo de la cultura física en la población hidalguense a través de la concientización y práctica de actividades físicas y recreativa’, según la página oficial.

Captura de pantalla Instituto Hidalguense del Deporte

Joel Sánchez – Conferencista

Joel Sánchez también se dedica a dar conferencias. Le habla a los jóvenes de la importancia de saber manejar sus finanzas y no quedarse ‘sin dinero’ en años futuros, sobre todo en el caso de los futbolistas, que suelen ganar varios millones de dólares, pero muy pocos saben administrar bien su dinero.

Salvador Carmona – Proyectos personales

¿Recuerdan a Salvador Carmona? Fue inhabilitado de por vida por la FIFA luego de dar positivo a dos pruebas de antidoping. Después de aquella sanción, probó suerte como analista e incluso como futbolista amateur, pero actualmente se encuentra alejado de la vida pública y se dedica a sus proyectos personales.

Carmona enfrentando a Hidetoshi Nakata – Foto: Agencia Mexsport, David Leah

Isaac Terrazas y German Villa – Conferencistas

Isaac Terrazas y Germán Villa han trabajado desde hace unos años dando conferencias en centros penitenciarios con la Fundación Villa & Terrazas, Elegí Volar. Aprovechan también para organizar partidos de futbol en algunos de los centros que visitan.

A finales del 2025, estrenaron en festivales un documental titulado ‘Nos fuimos a penales’ en el que retratan todo el proceso que viven en sus conferencias y visitas a los penales. Además de su experiencia, cuentan con la participación de sus excompañeros Cuauhtémoc Blanco, Claudio Suárez, Luis Hernández y Jorge Campos.

Luis Garcia – Analista deportivo

Como les contamos arriba, Luis García es analista de TV Azteca junto a Jorge Campos. Además de sus obligaciones en televisión, tiene un podcast junto a Christian Martinoli y hasta se ponen a transmitir programas en YouTube.

Paco Palencia – Analista deportivo

Al parecer a los exseleccionados de México les gusta trabajar juntos, pues mientras Campos y García andan en TV Azteca, Francisco Palencia también trabaja en Fox Deportes como analista deportivo junto al ‘Emperador’.

Manuel Lapuente – Fallecido

El entrenador de la Selección Mexicana en aquel Mundial de Francia 1998 fue Manuel Lapuente, quien lamentablemente falleció el 25 de octubre del 2025 a los 81 años de edad debido a complicaciones por un cuadro de neumonía.