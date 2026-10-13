El México vs Jamaica Femenil se juega el martes 13 de octubre a las 19:00 hrs en el Estadio Corregidora de Querétaro.

Lo que necesitas saber: El México vs Jamaica Femenil se juega el martes 13 de octubre a las 19:00 hrs en el Estadio Corregidora de Querétaro.

La Selección Mexicana Femenil perdió ante Jamaica 4-3 en su primer partido amistoso de la Fecha FIFA. Y aunque no es el resultado que hubiéramos esperado, tendrán la oportunidad de sacarse la espinita y buscar la revancha el 13 de octubre, cuando vuelvan a enfrentarse a las jamaiquinas.

Ahora, no queremos ser alarmistas, pero estos partidos no solo son amistosos, también serán los últimos de Pedro López y compañía antes de enfrentarse a Haití por el boleto al Mundial Femenil 2027, de ahí su importancia.

Fotografía miseleccionfem vía Instagram

Fecha y hora del partido de México vs Jamaica

El México vs Jamaica Femenil se juega el martes 13 de octubre a las 19:00 hrs. La gira de la Selección Mexicana continuará en el Estadio Corregidora de Querétaro, con lo que habrán visitado 13 estadios en tierras mexas.

Sí, mientras la Selección Varonil y la Federación Mexicana de Futbol presumen la gran afición que hay en México, pero juega gran parte de sus amistosos en Estados Unidos, la Femenil sí se da el tiempo de convivir con su afición. Ojito con eso.

Partido Fecha y hora Sede Transmisión México vs Jamaica Martes 13 de octubre

19:00 hrs Estadio Corregidora de Querétaro YouTube

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En fin, la transmisión del México vs Jamaica Femenil estará disponible en el canal oficial de la Selección Mexicana en YouTube, Facebook y TikTok, para que no se lo pierdan.

Boletos para el México vs Jamaica

Por si andan interesados en lanzarse al partido, todavía quedan algunos boletos disponibles. Acá les dejamos el link, pero dense prisa antes de que se agoten.

Captura de pantalla boletos.miseleccion.mx

Jugadoras con más de 50 partidos

La Selección Mexicana tiene planeado entregar un reconocimiento a las jugadoras que llevan más de 50 partidos, estén o no convocadas en la Fecha FIFA.

Ceci Santiago

Kiana Palacios

Greta Espinoza

Rebeca Bernal

María Sánchez

Alexia Delgado

Karla Nieto

Charlyn Corral

Stephany Mayor

Jacqueline Ovalle

Estadios en los que ha jugado la Selección Mexicana Femenil (Desde la llegada de Pedro López)