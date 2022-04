El caos en el estadio (y con ViX) y los goles del México vs Puerto Rico Femenil

Terminó la primera etapa del Premundial Femenil de la Concacaf y México consiguió su pase a la siguiente ronda con un contundente 5-0 ante Puerto Rico. A pesar de que el partido terminó en goleada, fue el más intenso para el conjunto azteca, que por algunos momentos perdió la posesión del balón.

La parte positiva es que todo terminó con el resultado esperado y ahora, la Selección Mexicana disputará el Concacaf W Championship. Esta etapa clasificatoria entrega los boletos al Mundial de Australia y Nueva Zelanda, así como para los Juegos Olímpicos de París 2024. Pero antes de pensar en ello, te contamos lo que sucedió dentro y fuera del estadio, al igual que a través de las pantallas de transmisión.

El Nemesio Diez tuvo laaargas filas… y la afición se perdió los primeros goles

Con los nuevos registros para identificar a aquellos que mantienen el grito homofóbico en los estadios, la noche tomó tintes de confusión y desesperación. El partido entre México y Puerto Rico Femenil empezó, cayeron goles y gran parte de la afición seguía en las inmediaciones del estadio.

Algunos fans denunciaron que esto sucedió porque nadie avisó que además del registro, había que recoger unas pulseras para entrar al inmueble. El reloj avanzó y a pesar de que esto puede ser un buen indicio del interés que hay en el ‘Tri’, la mala noticia es que quienes pagaron su boleto no pudieron disfrutar de los 90 minutos.

#SelecciónMexicana La afición continúa en espera de ingresar al Nemesio Díez.

Entre el código QR y la entrega de pulseras, siguen las filas alrededor del recinto mexiquense. pic.twitter.com/mGXfEdZYhV — Cancha y Aparte (@CanchayAparte) April 13, 2022

Si logramos entrar al segundo tiempo… Ay, @Miseleccionfem, @FMF, qué desastre con este doble registro ☹️ pic.twitter.com/u4YYzJncpD — Paulina Chavira (@apchavira) April 13, 2022

Cha-le: ViX no funcionó en la mayoría de los dispositivos

Para no perder la costumbre, hicimos uno que otro coraje con la transmisión del partido. Obviamente no fuimos los únicos, ya que la afición se manifestó en redes sociales porque ViX anunció la transmisión a partir de las 19:45. Minutos antes del silbatazo inicial y en plena ceremonia de los himnos, la página no dejaba conectar con la señal.

Esto se mantuvo durante un buen rato y se solucionó hasta el minuto 36… o algo así. La señal cargó con lentitud, incluso la rueda de carga se mantuvo durante otro rato. Y claro, esto no sucedió con todos los usuarios porque mucho varios que se quedaron en las mismas.

Los goles de México contra Puerto Rico para seguir jugando el Premundial Femenil

Lizbeth Ovalle abrió el marcador y en pocos minutos, Katty Martínez y Myra Delgadillo se apuntaron a la fiesta para incrementar la ventaja. A diferencia de otros partidos del Premundial Femenil, Puerto Rico generó algunas jugadas a la ofensiva e incluso puso en aprietos a Emily Alvarado. Las atajadas y algunos balones por los costados evitaron el descuento, pero sí hubo una prueba más fuerte para el ‘Tri’.

El complemento llegó con más goles y mucha magia de la ‘Maga’ Ovalle. En un tiro de esquina, tomó el balón y disparó para cruzar el área y firmar tanto el 4-0, como su doblete. Y para completar una gran primera convocatoria, Diana Ordóñez puso el quinto al recibir un pase filtrado.

Para cerrar la noche con broche de oro, María Sánchez firmó el 6-0.