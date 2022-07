Michael Jordan sese convirtió en el GOAT del basquetbol, revolucionó el mercado de los zapatos deportivos, protagonizó una película en Hollywood y también será nuevamente la portada de un videojuego.

¿Hay algo que su Majestad no haga? Al parecer no al momento, no por nada es el más grande de la NBA y toda su majestuosidad llegará a las generaciones más jóvenes con el videojuego ‘NBA 2k23’.

Foto: Getty Images

Michael Jordan y todo lo que significa su figura para el basquetbol estará en la portada edición especial del nuevo videjuego de la NBA. No será la primera portada para MJ con esta desarrolladora.

En el videojuego ‘NBA 2k11’ fue la portada oficial con el slogan “The greatest of all time”, así o más ad hoc a Michael Jordan, también en ‘NBA 2k12’ y para el ‘NBA 2k16’ apareció en una edición especial del videojuego.

Foto: Especial

El videojuego se encargó de realizar el anuncio de Michael Jordan en la portada edición especial y también le hicieron un pequeño regalo a todos los fans, porque mostraron una imagen de cómo se verá el MJ de la década de los 80’s y 90’s.

Fotos: Twitter (@NBA2k)

¿Quién más acompaña a Michael Jordan como portada especial de ‘NBA 2k23’?

Así es, amigos, Michael Jordan tendrá dos ediciones en el videojuego de 2k y se llamará ‘NBA 2k23 Michael Jordan Edition’ y la ‘Championship Edition’, que ya están disponibles para preventa.

Regularmente, estas ediciones especiales de los videojuegos de NBA 2k traen algunos desbloqueables exclusivos, pero estos los estarán anunciando más adelante por parte de los desarrolladores.

Además de MJ, la WNBA también tiene su portada dentro de este videojuego y para la edición ‘NBA 2k23’ tendrán a Sue Bird y Diana Taurasi, leyendas dle basquetbol femenil.

Foto: Twitter (@NBA2k)