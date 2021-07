La evolución de los sneakers en la NBA desde la llegada de los Air Jordan

No se podría entender al baquetbol sin el nombre de Michael Jordan, aunque a lo largo de la historia de la NBA ha habido grandes jugadores que marcaron la historia, fue Jordan quien causó el mayor impacto y no sólo en su juego, sino también en la indumentaria que se usó y se sigue usando en la duela.

Varias marcas antes de la década de los 80’s había tenido presencia en la NBA, pero fue hasta la llegada de Nike y Michael Jordan, que todo cambió. La marca de la palomita utilizó el nombre del basquetbolista para crear unos míticos sneakers que curiosamente se pondrían nuevamente en tendencia en los últimos años.

A mediados de los años 80’s, nació la marca con el apellido del jugador más grande en la historia de la NBA y el basquetbol mundial. Gracias a la popularidad de Jordan, el reflector no sólo estaba en su talento y calidad, también en los modelos que usaba.

Inicialmente, Nike había creado el modelo Air Jordan 1 exclusivamente para uso de Michael Jordan, hechos a la medida, pero debido al revuelo que causó con sus sneakers, la marca empezó a fabricar los tenis con tallas adecuadas para cualquier persona que los quisiera.

Pero no todo fue miel sobre hojuelas para la marca y para Jordan, pues en un inicio el basquetbolista no estaba tan seguro de firma el contrato con Nike, pues sus marcas preferidas eran Adidas o Converse, estas últimas las usó como universitario.

Los primeros Nike Air Jordan 1

Michael Jordan no se guardó ningún comentario sobre los sneakers y de primera instancia no le gustaban por el grosor de la suela, que era demasiado alta para Michael. Estos comentarios llegaron hasta la marca y Peter Moore, diseñador de los tenis decidió reducir el tamaño de la suela para que fuera del agrado de Jordan.

Toda historia debe de tener un final feliz, después de que llegaron a un acuerdo contractual y con el modelo, comenzaría a despegar un cohete que no se detendría. El modelo original de los sneakers de MJ era en color rojo con negro y hasta la NBA llegó a criticar los tenis por no tener detalles basados en los colores del equipo.

Eso no fue problema alguno para Nike y los diseñadores, pues el modelo podía tener algunas variantes en el color para que más modelos pudieran ver la luz. Un modelo denominado “Chicago” fue usado por Jordan en los playoffs de la temporada 85/86, este modelo era especial pues la marca había preparado un calzado especial más cómodo porque el jugador venía de una lesión que lo alejó un tiempo de la duela.

No todo fue Nike en los 80’s de la NBA

Aunque Michael Jordan acaparó la marca Nike en la década de los 80’s, otras marcas también competían dentro de la NBA y la hacían a lo grande porque mientras la palomita se fijaba en un juvenil Jordan, Converse tenía como imagen a dos de las estrellas más grandes de la liga en Larry Bird y Magic Johnson.

La liga en esos momentos tenía a todos los jugadores con marcas diferentes como Moses Malone y Charles Barkley fueron jugadores que usaron los Air Jordan de Nike, Converse y su modelo Arma estaban bien representados con Bird y Magic, mientras que Adidas tuvo a Kareem Abdul Jabbar y a Patrick Ewing.

Los 90’s y diseños más innovadores para los zapatos

Aunque Michael Jordan aún estaba activo como jugador, otros jugadores comenzaron a tener los reflectores sobre ellos y con una década nueva a su espalda, Nike comenzó a diseñar zapatos más modernos para los jugadores que tenía con contratos.

Reebok fue una parte importante en esta década, pues sus zapatos de 1991 llamados “Pump” fueron usados por algunos de los jóvenes en el concurso de clavadas, Nike revolucionó el mercado con 2 zapatos icónicos para esta década.

Penny Hardaway y Dennis Rodman serían los encargados de promocionar unas zapatillas que volverían loca a toda esa generación. Los Nike Air Foamposite One de Penny Hardaway fueron tan exitosos, que el modelo aún sigue vigente. Rodman con sus Air Shake Ndestrukt, revolucionaron el mercado.

Reebok tenía presencia con algunos basquetbolistas, pero estaba preparando el ser una competencia fuerte de Nike para la siguiente década y la manera de hacerlo era firmar a la sensación juvenil de la NBA, Allen Iverson, pero comenzó en 1996 con sus “The Question“.

Los años 2000’s: Vinzanity y la llegada de LeBron James

Allen Iverson se erigía como la nueva estrella de la NBA, pero a inicios de la nueva década un joven pondría los reflectores sobre él después de un concurso de clavadas. Vince Carter sorprendería al mundo con sus mates y con sus sneakers también.

No eran Nike, no eran Adidas ni tampoco Reebok. And 1 era la marca que usó Carter aquel día y convirtió aquel modelo llamado “Tai Chi” como uno de los más recordados de la historia, que la marca volvió a lanzar en 2018 con una buena venta porque la nostalgia siempre da buenos números.

Después de que Michael Jordan dejara ese lugar de GOAT de la NBA vacante, un joven irrumpió en la escena para tomarlo. LeBron James firmó a muy corta edad con Nike y en 2003 llegaron sus primeros sneakers exclusivos y fueron los Air Zoom Generations, pero año con año, la marca de la paloma sacaría un nuevo modelo para LeBron.

Los Juegos Olímpicos de Beijin 2008 fue la oportunidad perfecta para que Nike sacara un modelo que, además de ser patriótico, también fue uno de los más populares y que inició un cambio para futuras generaciones en cuanto a diseño, los Hyperdunk.

La nueva era en la NBA y batalla de 2 frentes entre Nike y Adidas

Después de varias décadas, sólo 2 marcas sobreviven en lo más alto de los tenis deportivos en la NBA. Adidas y Nike, aunque la marca de Portland con un poco más de ventaja sobre su competidor y la razón es que tenía a las figuras más grandes de esta década en LeBron James y Kobe Bryant.

Adidas lo intentó con Derrick Rose, Damian Lillard, Andrew Wiggins y Kristaps Porzingis, pero fue James Harden con quien intentaron conquistar el mercado y lanzaron el Adidas Harden Vol. 1, pero no encontraría el éxito como lo hizo Nike.

Kobe Bryant lanzó a lo largo de la década, modelos icónicos que no sólo se volvieron tendencia entre los aficionados, sino entre los jugadores por su comodidad que daba dentro de la duela de la NBA. En 2013, Nike volvería a sorprender al mundo y qué mejor que hacerlo en el aniversario de LeBron James.

Los Lebron James X aparecerían en el mercado y se convertirían en uno de los zapatos más bonitos creados por Nike y hechos para el Rey, LeBron James.