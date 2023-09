Lo que necesitas saber: Antonio Lobato lleva décadas trabajando como periodista deportivo y actualmente comenta la F1 para DAZN España

¡Pues es que neta a quién se le ocurre! El comunicador español Antonio Lobato, de DAZN, fue blanco de muchas críticas luego de una broma de muy mal gusto sobre Michael Schumacher.

Lobato no midió lo mal que estaría burlarse del estado actual del expiloto alemán. Recordemos que Schumacher sufrió un terrible accidente hace ya 10 años y desde entonces vive bajo tratamiento, sin poder moverse con plena libertad.

Antonio Lobato bromeó sobre la salud de Michael Schumacher / Foto: Captura a la transmisión de DAZN

El pésimo chiste de Antonio Lobato sobre Michael Schumacher

Resulta que durante la transmisión del Gran Premio de Japón para DAZN España, Lobato y sus compañeros estaban pasándola bien y bromeando muy a su estilo sobre lo que pasa en la Fórmula 1.

“Que tiemble, que viene Adrian Newey”, dijo Toni Cuquerella en referencia a un chiste sobre el número de campeonatos. Hasta ahí todo bien.

El problema fue que Antonio Lobato respondió: “Que tiemble Michael (Schumacher)… Bueno Michael no, que no puede temblar”… ¡¡¡¡¡¡¿Te cae?!!!!!!

? en un programa de DAZN, Antonio Lobato, narrador de la F1 para España, hizo un asqueroso chiste sobre Michael Schumacher.

?️ Cuquerella: "Que tiemble Adrián Newey que viene Antonio".



?️ Lobato: "Que tiemble Michael, bueno Michael no que no puede temblar". en Formula 1 Media pic.twitter.com/PFTg5nMb2Y September 25, 2023

El internet se le fue encima y se tuvo que disculpar

A diferencia de un tal Luis Rubiales (por poner un ejemplo), Antonio Lobato no tardó en reconocer su error y ofrecer una disculpa como debía. Este lunes (ya 25 de septiembre, ¿puedes creerlo?) publicó un video en su cuenta de Twitter donde admite que la regó y gacho.

“No quise hacer una broma, no quise reírme de Michael Schumacher. Los que me conocen saben que nunca haría una broma con algo así, pero estuve torpe, estuve francamente impreciso a la hora de frenar y me pasé”.

Michael Schumacher sufrió un terrible accidente en 2013 / Foto: MexSport

¿Una campaña en su contra como le pasó a Helmut Marko?

¿Recuerdas que Helmut Marko acusó que todas las críticas por llamar sudamericano a Checo Pérez eran una campaña en su contra? Bueno, lo único malo de la disculpa de Lobato fue que sonó un poco parecido al intentar justificar lo que dijo y poniéndose en cierto papel de víctima.

“Cometí un error, sin ninguna mala intención. Aunque ahora algunos tratan de decir que sí. Fue un error de pura torpeza, de pura incapacidad de expresarte con corrección, quizá por el exceso de horas levantado, aunque no es excusa”.

Michael Schumacher ufrió un terrible accidente en 2013 / Foto: MexSport

“Tengo que ser consciente que ahí fuera hay mucha gente que está esperando a que cometas un error como éste para hacerte daño, para tratar de hacerte daño. Quizás he sido muy malo en mi vida con ellos o quizá les duela que yo haya estado en primera línea tantos años”.

Creo que es necesario dar explicaciones y reconocer que me he equivocado. Por favor, escuchad mi vídeo. Es un poco largo, pero creo que necesario. pic.twitter.com/89QlCMws2v — Antonio Lobato (@alobatof1) September 25, 2023

Te puede interesar