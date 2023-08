Lo que necesitas saber: Luis Rubiales no renunció a la presidencia de la Real Federación Española de Futbol por el beso a Jenni Hermoso. De hecho afirma que fue consentido y que hay una campaña en su contra. El Gobierno

Luis Rubiales tuvo la oportunidad de al menos ser recordado como el Presidente que aceptó su error y renunció por besar a una jugadora sin su consentimiento. Pero no, ahora será recordado como el presidente que besó a Jenni Hermoso sin consentimiento (y otras denuncias) y no renunció… ¡incluso le echó la culpa!

Este viernes 25 de agosto se llevó a cabo una Asamblea General Extraordinaria donde la idea era que presentara su renuncia. Pero nada de eso, se hizo la víctima y dejó un discurso que indignó al mundo al futbol.

La “explicación” de Luis Rubiales por su seña obscena que hizo en la final del Mundial Femenil 2023

“Este es el Órgano que me eligió y es el Órgano ante el que debo dar todas las explicaciones”, fueron las palabras con las que Luis Rubiales empezó su discurso. No tardó en decir algo como que el mundo anda en su contra pero que aún así hay más personas que lo apoyan, personas que “están siendo silenciadas” (de no creerse).

Luis Rubiales pidió perdón por la seña obscena que hizo desde el palco en la final del Mundial Femenil 2023. Peeeeero no se disculpó así nomás, lo hizo explicando que le ganó la euforia cuando Jorge Vilda, también polémico y denunciado de varias cosas por las mismas jugadoras, le dedicó el triunfo sobre Inglaterra (aaaaah bueno, eso lo justifica, ¿no?).

“Te hice esa seña de ‘Ole tus huevos’, con perdón”, dijo Luis Rubiales a Jorge Vilda para intentar justificar la seña obscena que hizo en el palco.

¿Y que dijo Luis Rubiales sobre el beso a Jenni Hermoso

Pues primero dijo que ni fue un beso, nomás un “piquito”… después, que fue por la emoción y es lo mismo que hubiera hecho con cualquiera de sus hijas (¿¿??). Por último, básicamernte le echó la culpa a la jugadora del Pachuca:

“No hay deseo y no hay posición de dominio. Eso todos lo saben aunque se esté vendiendo otra cosa en los medios, como los que le están rindiendo pleitesía al falso feminismo, que es una gran lacra en este país” (después de decir esto la Asambla Extraordinaria de la RFEF le apludió, aunque usted no lo crea).

“Fue un beso espontáneo, mutuo, eufórico y consentido. Se ha montado que fue sin consemiento. Esta jugadora (Jenni Hermoso) falló un penal, ella me levantó a mí del suelo, me cogió por las caderas, por las piernas… ella fue la que me acercó a su cuerpo y yo le dije ‘olvídate del penal, sin ti no hubiéramos ganado este Mundial’. Ella me contestó ‘eres un crack’, y yo le dije ‘¿Un piquito?’ y ella dijo ‘Vale’… Fue el piquito con varios manotazos en mi costado y se fue riéndose”.

Luis Rubiales también comentó: “No se está tratando de hacer justicia, se está ejecutando un asesinato social… a mí”. Denunciará a quienes se han referido a la acción como violencia y agresión sexual.

El mundo del futbol le da la espalda y respalda a Jenni Hermoso

Desde Alexia Putellas hasta Iker Casillas; de Athenea del Castillo al Barcelona; de Alejandro Sanz a Irene Paredes; hoy el mundo del futbol está unido en apoyo para Jenni Hermoso. Todas y todos a una sola voz: “¡Se acabó!”.

El mundo apoya a Jenni Hermoso

Luis Rubiales no renuncia, culpa a Jenni Hermoso por el beso en la final del Mundial Femenil 2023

Vestir la camiseta de la Selección Española es de lo más grande que me ha pasado en mi carrera. No sé si en algún momento volveré a ser una opción, pero he tomado la decisión de no volver a la Selección hasta que las cosas cambien y este tipo de actos no queden impunes. — Borja Iglesias (@BorjaIglesias9) August 25, 2023

El Gobierno de España anuncia que intervendrá

Finalizamos dejando el mensaje de Víctor Francos, presidente del Consejo Superior de Deportes del Gobierno de España:

“Luis Rubiales ha defraudado, no ha hecho lo que debía ni lo que se esperaba. El camino de este Gobierno para con la presidencia de la RFEF hoy ha acabado. El Gobierno inicia hoy los trámites para que el señor Rubiales tenga que dar explicaciones ante el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD)”.

?️Habla el presidente del CSD Víctor Francos



"El señor Rubiales ha defraudado. No ha hecho lo que debía. No ha estado a la altura"



"El Gobierno de España no va a estar impasible ante esta circunstancia"



"Rubiales tendrá que dar explicaciones ante el TAD" pic.twitter.com/fehVa2eNpd — Teledeporte (@teledeporte) August 25, 2023

