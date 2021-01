La afición del América es el blanco de las críticas de Miguel Herrera

La carrera de Miguel Herrera en el América tuvo sus altibajos, logró varios campeonatos pero también tuvo episodios en donde perdió la cabeza. Tras su despido, después de su último escándalo en la Concacaf Liga de Campeones con un auxiliar técnico del LAFC, se había mantenido al margen de declaraciones, pero esto se acabó y la afición de las águilas fueron el blanco perfecto de los comentarios.

En el podcast Sin Llorar de John Laguna, Mariano Trujillo, Claudio Suarez y Rodolfo Landeros, tuvieron como invitado a Miguel Herrera. Hablaron de todo, incluido su salida del conjunto de Coapa, las razones de su salida, las exigencias del equipo y más.

La conversación comenzó con Miguel Herrera hablando de su despido y del comunicado que lanzó el club América: “Lo que a mí no me gustó fue el tema del comunicado. El desplegado va con lo que realmente pasó. El que hizo ese comunicado no tenía ni idea de lo que pasaba en América. Los resultados ahí están.“

Miguel Herrera ya como ex entrenador del América sentenció sobre los comentarios en redes sociales: “Me caga más que la gente no tenga memoria (refiriéndose a los 3 títulos que ganó con el club. El #FueraPiojo comenzó en la E-liga y yo ni estaba.”

La afición fue su siguiente blanco en el podcast: “Ellos (afición del América) quieren ganar. Si hay dinero o no hay dinero, si la economía del club está mal o la economía de la empresa está mal. Si la pandemia hizo que la economía no estuviera buena o si hay un chingo de dinero. Ellos van a decir traigan a Messi o a Cristiano“.

“Todos estaban jodiendo con que Arturo Vidal y Arturo Vidal. Ni cuenta se dan, hablan pura mamada. Vidal tiene oferta de 5 o 6 mejores de los mejores equipos del mundo. Vidal cobra hoy el dinero que no se paga en México ni cerca. Dicen traigan, traigan, pero pon dinero de tu bolsa“, dijo Miguel Herrera acerca de los rumores que hubo sobre Arturo Vidal y su interés sobre jugar en América.

Su segunda etapa en América y 3 títulos

Miguel Herrera al frente del América fue la más exitosa, 3 campeonatos fueron los que entregó a Coapa. 1 Liga MX que ganó frente a Cruz Azul en 2018, 1 Copa MX en 2019 ante Juárez FC y 1 Campeón de Campeones a Tigres en el mismo año.