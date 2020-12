El 2020 no fue un buen año para el América y sus aficionados. Ante el LAFC se consumó un nuevo fracaso y lo peor de todo es que Miguel Herrera se robó los reflectores durante la semifinal de Concachampions con sus reclamos y discusiones con los rivales.

De hecho él mismo fue quien se llevó la peor parte de los roces entre los elementos de ambos equipos, pero todo comenzó con una actuación protagonizada por Guillermo Ochoa y que fue digna de una nominación a los premios Oscar.

No obstante, la verdadera estrella del show fue el mexicano Carlos Vela, quien marcó doblete en un minuto para abrir camino a la eliminación de los de Coapa y, por supuesto, también desató los memes con el #FueraPiojo.

Antes del descanso, el guardameta se enfrascó con Eduard Atuesta por un supuesto golpe. El jugador del LAFC se fue expulsado y el de las Águilas permaneció tendido durante varios minutos, por lo que en redes sociales se abrieron las comparaciones con Nahuel Guzmán.

Además, los seguidores del club de la MLS mostraron su molestia ante lo que fingió el portero y los del Ame destacaron que el mismo Ochoa se echó el equipo al hombro.

