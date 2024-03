Lo que necesitas saber: Sting ganó un premio al luchador del año en 1990

El mundo de la lucha libre es sumamente extenso, no solo en historia del deporte, sino por los países que representa el más alto nivel competitivo… bueno, uno de los pocos que dominaron todo fue Sting.

Trabajó en Estados Unidos para las empresas más importantes de lucha libre por casi cuatro décadas, además, tuvo giras extraordinarias por Europa, Latinoamérica y Japón, donde también fue una increíble sensación.

Llevó a la WCW a lo más alto, se hundió en el barco de la empresa que ayudó a cimentar, rechazó a WWE por muchos años, hizo grande a TNA, llegó a WWE para ser todavía más grande, en NJPW fue ídolo y finalmente, en AEW se retirará de la lucha libre oficialmente.

The Icon en WCW – Foto: Getty Images

Curiosidades en la carrera de Sting

La mayoría podrá conocerlo por su personaje similar al de Brandon Lee en la película ‘The Crow’, pero antes de eso hizo pareja con otra leyenda y pocos saben esa historia.

Comenzó en la división de parejas con su equipo “Blade Runners” y su compañero era Jim Hellwig, que bajo ese nombre nadie lo reconocerá, pero era ‘The Ultimate Warrior’, el famoso luchador de WWE a finales de los 80’s.

The Blade Runners – Foto: Captura de pantalla

También, apareció en varias películas y serie sin su personaje de la lucha libre, pero como Sting apareció en ‘Ready to Rumble’ junto a David Arquette en un rol semi protagonista.

Y pocos saben, pero estuvo a punto de aparecer en la película ‘Mentiroso, mentiroso’ de Jim Carrey. Hasta se filmaron las escenas junto a Big Show -antes The Giant-, pero nunca llegaron al corte final y fueron eliminadas.

Sting en ‘Mentiroso, mentiroso’ – Foto: Captura de pantalla

Ya en TNA, Sting mostró que era un gran fan de las películas, pues además del look similar al ‘Cuervo’, también adoptó la psicología y maquillaje de ‘The Joker’, haciendo un excelente trabajo.

Los momentos que definieron la carrera de Sting

Desde el nacimiento del ‘Vigilante’, sus primeros campeonatos, la creación de una de las facciones más grandes en la lucha libre y hasta “salvar” a la WWE, todo eso y más en la carrera de Sting.

El nacimiento de Sting al estilo ‘The Crow’

El que WCW le ganara el rating por muchos lunes a WWE, no solo era gracias al grupo NWO. Uno de los mejores villanos en la historia de la lucha libre, pero cada antagonista necesita un héroe y ese fue Sting.

Utilizaba coloridos atuendos y pintura en su rostro, pero le llegaron a cuestionar su lealtad hacia la WCW -claro, en una historia de la empresa-, hasta que se fue por unos momentos.

Fue el ‘Vigilante’ que la WCW necesitaba para pelear contra la NWO llena de poder. No hablaba, solo se expresaba corporalmente y los fans amaron a este justiciero.

Destronó al poder y tiranía del grupo comandado por Hollywood Hulk Hogan en el evento Starrcade de 1997, cuando levantó el título mundial pesado y reafirmó su amor por WCW.

Su primer campeonato y contra Ric Flair

No es raro ver cambios generacionales en la lucha libre, tuvimos un Hulk Hogan vs The Rock en Wrestlemania X8, un The Rock vs John Cena también en la ‘Vitrina de los inmortales’ y otras miles de luchas en diferentes promociones.

Y cuando Sting enfrentó a Ric Flair vimos exactamente eso. ‘The Nature Boy’ había dominado a placer la década de los 80’s fuera de WWF en aquel tiempo, así que, era la figura más grande.

Sting comenzaba a despuntar como un favorito de los fans y un estelarista. Le ganó varias veces, pero no lo había logrado destronar del campeonato mundial.

Fue hasta Great American Bash de 1990 que se enfrentó a Flair y fue una lucha sumamente espectacular, donde Sting se coronó por primera vez en su historia… la primera vez siempre es especial.

Por fin, Sting en WWE

La WWE necesitaba un auténtico bombazo para su audiencia. John Cena estaba cada vez menos como luchador de tiempo completo, Seth Rollins era el hombre importante como rudo, Roman Reigns era de los menos queridos.

A aquella WWE le hacía falta punch y héroes que pudieran brillar sin necesidad de una historia. Para Survivor Series de 2014, la ‘Autoridad’ parecía que dominaría el panorama… hasta que se escuchó el graznido de un cuervo.

Dolph Ziggler estaba a punto de perder la lucha por el poder de la WWE y Sting llegó para cambiar el peso de la balanza. Sorprendió a todos los fans porque nadie esperaba que apareciera, logrando que se convirtiera en uno de los debuts más asombrosos.

Debut en AEW

Salió de WWE casi retirado y debido a una lesión en el cuello como muchos como Edge, Daniel Bryan y Saraya; pero al igual que ellos, los doctores no lo jubilaron de su profesión, no todos.

Sabía que todavía le quedaba gas en el tanque y quería despedirse como se debe, eso sí, dando guerra como siempre lo hizo arriba de un ring… AEW le brindó ese oportunidad.

Apareció como sorpresa en el evento Winter is Coming ayudando a Darby Allin y desde ese momento se convirtió en su mentor, compañero de equipo y más.

La creación de Main Event Mafia

Puede que no haya sido el protagonista de este momentazo en la lucha libre, porque en teoría, el líder del equipo fue Kurt Angle en TNA.

Varios de los veteranos en aquella empresa, Kurt Angle, Sting, Kevin Nash, Booker T y Scott Steiner formaron una alianza en contra del joven talento creciente de la empresa.

Fue la primera vez en mucho tiempo que vimos a Sting sin pintura en el rostro, de hecho, dejó de lado su personaje de ‘Vigilante’ para ponerse un traje formal y el campeonato de TNA.

Duró poco en el grupo porque no encajaba muy bien con todo lo que sucedía internamente, pero dejó un grato giro de personaje y varias rivalidades bastante buenas.

