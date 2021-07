El Tri Femenil aceptaría el castigo de la FIFA por grito, pero “no tiene fundamento”, dice Mónica Vergara

¿Se acuerdan que hace unos días se dio a conocer sobre la posibilidad de que la Selección Mexicana Femenil pague uno de los dos partidos sin público tras la sanción de la FIFA por el grito homofóbico en los juegos del equipo varonil? Pues al parecer al interior del equipo femenil estarían dispuestas a acatar la sanción a pesar de que la Cámara de Diputados se expresó en contra y lanzó una petición a la Femexfut y FIFA para evitar esta sanción.

La estratega del Tri Femenil fue cuestionada sobre este tema durante la conferencia de prensa previa al segundo partido contra Estados Unidos y aclaró que hasta el momento todo es una especulación, a la vez que consideró como primer punto importante el hecho de combatir y erradicar la expresión en los estadios.

¿Qué dijo Mónica Vergara?

Sin embargo, en caso de que la FIFA termine por repartir la sanción entre los equipos varoniles y femeniles, acatarían la decisión, a la vez que destacó la gestión de Yon de Luisa, presidente de la Federación Mexicana de Futbol por la apuesta actual hacia el futbol femenil.

“Tenemos que respetar la sanción impuesta por el máximo órgano del fútbol que es la FIFA”, aseguró, según ESPN, y reiteró que hasta ahora sólo son especulaciones y sienten el cobijo de la Federación Mexicana de Futbol.

“No tiene fundamento, es importante que difundamos la información con veracidad. Te puedo decir que a nosotros no nos causó ningún conflicto, no se movió para nada el equipo porque somos las primeras beneficiadas en esta nueva gestión que corre a cargo de Yon de Luisa y de Gerardo Torrado y te puedo decir que me gustaría que le diéramos más espacio a las cosas que verdaderamente son importantes que están generando cambios y transformando nuestra sociedad”, agregó.

Mónica Vergara DT @MiseleccionFem fue clara ante los rumores infundados de jugar a puerta cerrada por el veto primera parte pic.twitter.com/gPl6OoIuPd — FERNANDO SCHWARTZ #nuncabajolosbrazos (@fersch_4) July 4, 2021

¿Se cambió el calendario de la Selección Femenil?

Uno de los rumores que sonaron cuando se difundió el rumor de la sanción compartida era que el calendario de la Selección Mexicana se había modificado de modo que se habían “sembrado” partidos entre septiembre y octubre, sin embargo, Vergara rechazó el rumor, pues los partidos en México en los próximos meses ya estaban señalados.

“Desde el año pasado se buscó que estas fechas de septiembre y octubre tuviéramos partidos en México, evidentemente no se puede difundir porque hasta que de verdad se cierran todos los contratos es cuando se publica todo”, indicó.