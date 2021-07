¿Igualdad? FMF busca cambiar las sanciones por el grito homofóbico a los partidos del Tri Femenil

El arranque de las eliminatorias para el Mundial de Qatar 2022 quedaría marcado por la ausencia del público en el Estadio Azteca, ya que la Selección Mexicana tiene que pagar las sanciones impuestas por la FIFA ante la aparición del grito homofóbico en diferentes torneos.

Esto, sumado a la multa de aproximadamente medio millón de pesos, parecían ser aceptadas por el Tri y la Federación Mexicana de Futbol (FMF). Sin embargo, los directivos están buscando una alternativa, que sería trasladar los castigos por grito homofóbico a los partidos del Tri Femenil.

¿Y ellas por qué? De acuerdo con información de CANCHA, Yon De Luisa y compañía ya hablaron con la FIFA para realiza la petición. La intención es abrir el Coloso de Santa Úrsula para los juegos del conjunto varonil y que el femenil dispute la Fecha FIFA de septiembre sin afición.

“Ya solicitamos una aclaración, estamos esperando en tener claridad en ese sentido, de cuáles son los partidos que están siendo sancionados. Por como nosotros visualizamos las diferentes competencias existe la posibilidad de que sea tanto la Selección mayor varonil como la Selección mayor femenil. Por como se vienen los próximos partidos oficiales de local. Hay Fecha FIFA femenil en septiembre, también“, dijo el presidente de la FMF al diario.

Lo peor del caso es que este cambio no tiene razón de ser, pues el grito homofóbico no se escucha en los partidos del Tri Femenil. La falta de apoyo durante años provocó que ellas no tuvieran actividad constante y ahora que comenzó un nuevo proceso con más duelos amistosos, la FMF atacaría lo que supuestamente apoya.

Hace solo 4 días, el mismo Yon De Luisa presentó una alianza comercial con la empresa Familia Frida Kahlo, que tiene como objetivo empoderar a la mujer.

La sanción se aplicaría a partidos todavía inexistentes

Por ahora, la Selección Mexicana Femenil se encuentra en Hartford, Connecticut, en una gira para medirse con su similar de Estados Unidos. El primer partido terminó 4-0 a favor de la escuadra de las Barras y las Estrellas; el segundo se llevará a cabo el lunes 5 de julio a las 16:08 horas, tiempo del centro de México.

De ahí en adelante el panorama es poco claro para las dirigidas por Mónica Vergara. Si bien es cierto que se acerca el Premundial de cara a Australia-Nueva Zelanda 2023, todavía no hay rivales ni fechas para próximos encuentros, mismos que la FMF ya considera para cumplir con las sanciones del grito homofóbico.