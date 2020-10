Uno de los mejores jugadores de la Selección de España parece que tendría sus días contados en La Liga. Sergio Ramos aún no ha renovado con el Real Madrid y su contrato culmina en junio del 2021, por lo que dos grandes de Europa ya lo estarían asediando y esto es lo que sabemos sobre este caso. Revive la historia de cómo Arsene Wenger rechazó 2 veces a los ‘Merengues’.

Sergio Ramos le ha dedicado gran parte de su carrera al Real Madrid y es que luego de vestir la camiseta del Sevilla por 4 temporadas (2 con el equipo B), llegó con los ‘Merengues’ en el 2005 y desde ese momento hasta la fecha, ha trabajado para ser una ‘leyenda’ del club.

¿Por qué Sergio Ramos no ha querido renovar con el Real Madrid?

De acuerdo a información de ‘Mundo Deportivo’, no es que Sergio Ramos no quiera renovar con el Real Madrid o que el club haya rechazado al defensa español, sino todo lo contrario. Ambos querrían continuar ligados como ha sido desde hace años pero no habrían podido llegar a un acuerdo (de momento).

La fuente dice que Sergio Ramos está convencido de seguir con el Real Madrid pero el club le ofrece sólo una extensión de un año, o sea, hasta el 2022 y él pide como mínimo dos años más, hasta el 2023.

Además de esto, Sergio Ramos querría un incremento salarial que podría poner fin a su carrera y es que el capitán del Real Madrid ha confesado que quiere retirarse en el equipo, por lo que a sus 35 años de edad, estaría llegando a una última extensión, según parece.

El Real Madrid tuvo grandes ingresos en este mercado de verano pero ese dinero estaría destinado a otros proyectos y no tanto para renovar a Sergio Ramos, por lo que ahora el tiempo será factor para conocer su futuro, pues si en enero no hay una renovación oficial, el defensa podría negociar con cualquier club como agente libre.

¿Qué equipos estarían interesados en el defensa del Real Madrid?

De acuerdo a información de ‘El Chiringuito TV’, además del diario italiano ‘Corriere Dello Sport’, Sergio Ramos tendría a dos grandes tras su fichaje y es que irían en serio por él si se confirma que queda como agente libre.

La Juventus de Cristiano Ronaldo y el PSG de Mbappé, serían los equipos que pretenden al español. Ambos clubes saben de la calidad del aún jugador del Real Madrid y saben que si no llega una renovación podrían romper el mercado con él, por lo que estarán atentos a lo que suceda.

De momento no ha habría una oferta formal o algo similar ya que como dijimos, el plan es esperar a enero para ver si llega la extensión de contrato o no; si no sucede, ambos irían a la carga por él y parece que la Juventus tendría ventaja, pues la idea de juntarlo con Cristiano Ronaldo una vez más, es atractiva.