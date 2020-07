“Si no eres culpable, no te castigan”: Mourinho ‘atacó’ al Manchester City tras la decisión del TAS

La polémica en torno al Manchester City continúa. El TAS decidió este lunes que le retiran la sanción al equipo de Pep Guardiola, por lo que sí podrán jugar la próxima edición de la Champions League; esto ha generado gran eco a nivel mundial y con ello llegaron algunas críticas de José Mourinho, técnico del Tottenham, pues el portugués consideró que si ellos ‘no eran culpables, no hubieran sido castigados’.

De acuerdo a declaraciones en conferencia de prensa, se dio a conocer la postura de Mourinho sobre la situación que vive el Manchester City y el TAS, donde después de semanas de incertidumbre por fin hubo una resolución.

¿Qué decidió el TAS tras el caso del Manchester City?

El TAS anunció este lunes que el Manchester City siempre sí podría jugar la próxima edición de la Champions League. Los ‘Citizens’ supuestamente habían violado el Fair Play Financiero y les iban a prohibir jugar la Liga de Campeones por los próximos dos años, hecho que ya no tiene validez. Ahora sólo deberán pagar una multa de 10 millones de euros y nada más. Pep Guardiola también habló sobre este tema.

¿Qué dijo José Mourinho al respecto?

El técnico del Tottenham se vio muy molesto con el TAS y el Manchester City por esta decisión. Desde su parecer, la molestia va directamente contra el insulto que recibieron los ‘Citizens’ aunque dejó sobre la mesa la posible culpabilidad del equipo, pues cree que si no eran culpables o nunca violaron las reglas, no hubieran estado involucrados en esta polémica.

“It is a disgraceful decision” Jose Mourinho responds to the Manchester City v UEFA decision — Sky Sports News (@SkySportsNews) July 14, 2020

“Sé que para ellos es fácil pagar ese dinero, pero aun así. Si eres culpable, te tienen que echar de la competición. No soy nadie para saber si son culpables o no. Mis críticas van para la decisión. Si el Manchester City no es culpable, que le multen con unos cuantos millones es una desgracia. Si no eres culpable, no te castigan y si lo eres, te tendrían que suspender. En cualquier caso, es un desastre. No digo que sean culpables, pero si no lo eres no pagas nada, ni una sola libra”, comentó José Mourinho.

De igual forma encendió un poco más la polémica tras recordar casos pasados donde vieron la misma decisión; los clubes ‘millonarios’ no recibieron un castigo y siguieron su paso por competiciones europeas con normalidad, por lo que cree que si la situación siempre va a ser así, deberían dejar que todos los equipos actúen con libertad.

“Ahora hablamos del Manchester City, pero antes eran otros clubes en situaciones similares y ya sabemos cómo acabó todo. Así que pienso que lo mejor es abrir las puertas y dejar que todo el mundo disfrute. Hacerlo al menos con libertad“, sentenció José Mourinho