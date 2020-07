¡Es oficial! TAS anuló suspensión y el Manchester City jugará la Champions League

Pasó lo que nadie esperaba: el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) anuló la suspensión del Manchester City, que lo dejaba dos años fuera de las competencias de la UEFA. El equipo de Pep Guardiola jugará así la siguiente Champions League.

Mediante un comunicado, el TAS dio a conocer la resolución. El Manchester City fue sancionado por haber violado el Fair Play Financiero en el pasado mes de febrero. No obstante, presentó varias apelaciones que al final, funcionaron. No sólo le quitaron la suspensión de dos años, sino que pagará una multa de 10 millones de euros y no de 30 como se había estipulado en un principio.

El TAS se reunió vía videoconferencia con las partes implicadas los pasados 8, 9 y 10 de junio. Se explicó que muchas de las presuntas infracciones se vencieron debido al periodo previsto de 5 años, establecido en el reglamento de la UEFA. En lo que sí falló el City, es en cooperar con las autoridades.

“El Manchester City ha contravenido el artículo 56 de las regulaciones sobre licencias de clubes y sobre fair play financiero. El Manchester City tendrá que pagar una multa de 10 millones de euros a la UEFA en 30 días“, dice el comunicado.

La reacción del Manchester City

El Manchester City no tardó en dar respuesta a la resolución del TAS. Los ‘citizens’ se mostraron satisfechos con el fallo a su favor. Por ahora, ya aseguraron el segundo lugar de la Premier League y por lo tanto, su boleto a la siguiente Champions League. En la presente edición ya conoce el camino a seguir y acá te lo dejamos.

“El club quiere agradecer al TAS y a los miembros del tribunal por su diligencia durante todo este procedimiento“, dice el comunicado lanzado por el Manchester City.