Lo que necesitas saber: Mr. Manchester United también se tatuó el escudo del equipo en la frente.

El Manchester United perdió a uno de sus más grandes y fieles aficionados,; Marin Zdravkov Levidzhov falleció a los 62 años de edad el 14 de octubre del 2025. Y si no les suena su nombre, tal vez lo ubiquen más como ‘Mr. Manchester United’.

Si, Levidzhov amaba tanto a los ‘Red Devils’ que hizo todo lo posible para cambiarse el nombre al club de sus amores. Por eso vamos a recordar su historia, esas que siempre nos recuerdan que el futbol es más que un simple deporte.

¿Quién era Marin Zdravkov Levidzhov, ‘Mr. Manchester United’?

Marin Zdravkov Levidzhov era de origen búlgaro (Sí, como el gran Dimitar Berbatov) y gran parte de su vida giró en torno al Manchester United, heredó su amor por club de parte de su padre. Aunque su pasión era grande, no siempre tuvo la intención de cambiarse el nombre, la idea surgió como promesa a un milagro.

¿Recuerdan aquella final de la Champions League de 1999? Sí, esa en que los ‘Red Devils’ le remontaron el partido al Bayern Munich con goles de Teddy Sheringham y Ole Gunnar Solskjær en el tiempo añadido, justo cuando parecía que todo estaba definido a su favor.

Mientras Zdravkov Levidzhov veía ese partido por televisión tuvo una idea. Entre adrenalina, preocupación, emoción y fe, se prometió que si el Manchester United ganaba aquella final se cambiaría el nombre por el de su equipo. Y tras la victoria no le quedó de otra más que cumplir su promesa, una que fue más difícil de lo que se imaginó.

Final de la Champions League 1999, Manchester United vs Bayern Munich / Fotografía UEFA.com

La lucha de ‘Mr. United’ por cambiarse el nombre

Marin Zdravkov Levidzhov era de clase obrera, no tenía un trabajo fijo y vivía con su madre. Su padre, el responsable de su afición al Manchester United, falleció varios años atrás. Sin embargo, nada de eso fue impedimento para cumplir y pelear por su sueño.

Se reunió con un abogado y le contó su plan, su deseo de cambiarse el nombre. Una misión muuuuy complicada, y es que al ser un nombre registrado había muchos problemas relacionados a los derechos de autor le impedían cumplir su sueño.

Primero, le concedieron llamarse ‘Manchester’, pero llevar el nombre de una ciudad no era su intención, así que rechazó la propuesta. Después consiguió que le dieran la oportunidad de registrar su apodo oficial como ‘United’, pero tampoco estuvo de acuerdo. La idea era llamarse Manchester United, así de corrido y sin restricciones.

Después de casi 15 años peleando en juzgados, logró su cometido y pasó a llamarse Manchester Zdravkov Levidzhov-United, aunque no era de corrido, sí podía abreviarlo a solo Manchester United. Y así fue como nació ‘Mr. Manchester United’.

Pero ‘Mr. Manchester United’ no solo se cambió el nombre, también se tatuó en la frente el escudo del club. Era un aficionado realmente leal. Su historia fue la sensación en Bulgaria, tanto así que en el 2011 se produjo un documental sobre su historia ‘My Mate Manchester United‘.

Y por si tenían la duda, ‘Mr. Manchester United’ logró conocer el Old Trafford en una visita privada. Lloró en cuanto entró al vestidor, y volvió a llorar cuando piso el césped del histórico ‘Teatro de los sueños’.

Sin duda, el futbol siempre nos regala historias que van más allá de la cancha y son impulsadas por el amor a un club.