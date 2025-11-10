Lo que necesitas saber: Desde 1989 hasta 2006 fue comisionado de NFL, hasta que cedió su lugar a Roger Goodell, quien ocupa el cargo actualmente.

El mundo del deporte está de luto. Este domingo, el excomisionado de la NFL, Paul Tagliabue, murió a los 84 años debido a una insuficiencia cardíaca.

Muere Paul Tagliabue, excomisionado de la NFL

El fútbol americano está de luto desde hace unos días debido al fallecimiento de Marshawn Kneeland, jugador de los Dallas Cowboys. A esta pena se suma la muerte de Paul Tagliabue, excomisionado de la NFL.

Y es que este domingo, la liga profesional de fútbol americano más importante de Estados Unidos informó sobre el fallecimiento de quién por 17 años fue comisionado.

“Todos nosotros en la NFL estamos profundamente tristes por el fallecimiento de Paul Tagliabue, cuyo liderazgo y visión puso a la NFL en camino a un éxito incomparable”, compartieron.

Todo un legado en el fútbol americano

Paul Tagliabue dedicó su vida a la NFL. Desde 1989 hasta 2006 fue comisionado de la liga, hasta que cedió su lugar a Roger Goodell, quien ocupa el cargo actualmente.

Durante su cargo, equipos como Carolina Panthers, los Jacksonville Jaguars, los actuales Cleveland Browns y los Houston Texans llegaron a la liga.

Además, tras su quinto intento… en 2020, fue elegido por fin como miembro del Salón de la Fama del Fútbol Americano Profesional, dejando así un gran legado para la NFL.

