Ayrton Senna es considerado el mejor piloto de todos los tiempos en Fórmula 1 por su estilo virtuoso de conducción y a la vez feroz con el cual ganó tres títulos. Fue protagonista de la máxima rivalidad en el Gran Circo junto al francés Alain Prost, con quien compartió equipo en McLaren. En cuanto a pilotos, Fórmula 1 tiene un antes y un después de Ayrton Senna.

Además de ser un piloto virtuoso, Senna fue un piloto carismático que llevó al límite el modesto auto de la escudería Toleman en el Gran Premio de Mónaco de 1984, en el cual terminó segundo, sólo superado por Alain Prost. No fue casualidad que en 1985 fuera fichado por Lotus y después por McLaren en 1988.

¿Quién fue Ayrton Senna?

Ayrton Senna nació el 21 de marzo de 1960, en Sao Paulo, Brasil y fue campeón en Fórmula 1 en 1988, 1990 y 1991. También se suele vincularse el campeonato de 1989. Su legado sigue vigente, pues la mayor parte de los pilotos que conforman la parrilla actual de Fórmula 1 colocan a Senna como su máximo ídolo e inspiración para llegar al Gran Circo.

Senna compartió pista con leyendas del calibre de Niki Lauda, Nigel Mansell, Nelson Piquet, Damon Hill y Michael Schumacher, además del mencionado Alain Prost. ‘Magic’ como también era conocido, convertía la pista en su habitan natural. Las curvas de los circuitos no lo desafiaban, sino que él desafiaba cada centímetro de cada curva, pero también desafiaba a las autoridades.

Ayrton Senna y Alain Prost / Getty Images

Senna tuvo varios desencuentros con el presidente de la FIA, el francés Jean-Marie Balestre, a quien se le adjudica la descalificación de Senna en la temporada 1989 que le arrebató el título que finalmente quedó en manos de Prost. Otras de las varias diferencias se centraron en temas de seguridad para los pilotos.

La muerte de Ayrton Senna, el más grande de todos los tiempos

Sin embargo, la historia de Senna dentro las pistas terminó el 1 de mayo de 1994, en el Gran Premio de San Marino, en el circuito de Imola, el cual conocemos actualmente como Gran Premio de Emilia-Romagna, donde cada año se rinden homenajes en la estatua que le fue construida.

Aquel día, Senna falleció a bordo del monoplaza de la escudería Williams después de impactarse contra un muro de concreto a 310 kilómetros por hora, en la salida de la curva Tamburello. Tras el choque, una de las piezas del auto se desprendió y le provocó una herida fatal en el cráneo.

Hay diversas teorías sobre la pieza que provocó su muerte, sin embargo la que más ha trascendido apunta a la barra de dirección, misma que se habría roto justo en el momento en el que intentaba continuar el giro de su auto hacia la izquierda como lo había hecho en esa curva en las seis vueltas anteriores.

El momento tras el choque fatal de Ayrton Senna / Getty Images

Las teorías indican que la rotura de la barra impidió controlar el monoplaza y aunque la telemetría muestra que intentó frenar a toda costa, la escasa distancia entre la pista y el muro provocó el fuerte impacto. Se dice que si esa pieza hubiera impactado en el casco 15 centímetros más arriba o 15 centímetros más abajo, Senna habría salido por su propio pie.

El accidente ocurrió en la séptima vuelta a las 2:17 de la tarde, cuando lideraba la carrera con una cómoda ventaja sobre Michael Schumacher, su más cercano perseguidor. De inmediato se acercaron algunos comisarios de pista y las imágenes de televisión mostraron a Ayrton ligeramente con la cabeza recargada hacia la derecha. Todavía hubo un ligero movimiento de cuello antes de que dos médicos llegaran al lugar a las 2:19.

Senna fue retirado del auto entre cinco personas y sobre el asfalto se le practicó una traqueotomía. A las 2:32 fue trasladado el helicóptero a un hospital de Bolonia y fue hasta las 6:40 cuando la doctora María Teresa Fiandri, jefa del servicio de reanimación del Hospital Maggiore confirmó la muerte del piloto.

Ayrton Senna murió oficialmente en Bolonia, Italia

Sin embargo, hay versiones que aseguran que en realidad Senna murió sobre la pista y que no se comunicó sobre el suceso para que la carrera pudiera continuar. Schumacher ganó aquella carrera y en el podio no hubo festejos.

Las investigaciones tras el accidente en Imola

Tras la muerte del piloto, las autoridades italianas comenzaron una investigación sobre el accidente y se responsabilizó a varios directivos de la escudería Williams, entre ellos al director de la escudería, Frank Williams, y a Adrian Newey, responsable del diseño de aquel auto.

Los implicados en las acusaciones fueron absueltos en 1997, después de 32 audiencias y 10 meses de juicios. Newey consideró alejarse del automovilismo o al menos de Fórmula 1, pese a su brillante carrera.

Adrian Newey junto a Ayrton Senna / Getty Images

“¿El accidente fue causado por algo que habíamos diseñado? ¿Queríamos estar involucrados en un deporte en el que un piloto podía morir en una máquina que habíamos diseñado? Físicamente, perdí el poco pelo que me quedaba”, comparte en su libro biográfico.

El momento en el que el espíritu de Senna partió

Sid Watkins, el médico principal de Fórmula 1 fue el primero en atenderlo. Narró que encontró una herida fatal que dejó signos neurológicos fatales.

Watkins tenía una gran amistad con Senna y un día antes de la carrera, tras la muerte de Roland Ratzenberger en el mismo circuito, le pidió a Senna que no corriera. “Eres el hombre más rápido del mundo y tienes tres títulos. ¿Por qué no dejas esto, yo también lo dejo, y nos vamos a pescar”, pero Senna se negó, a pesar de que no tenía buena sensaciones para esa carrera.

El médico narró que después de sacar a ‘Magic’ del auto y luego de quitarle el casco, Ayrton suspiró y su cuerpo se relajó por completo. Watkins interpretó que ese fue el momento en que el espíritu de Senna había partido.