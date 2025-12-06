Lo que necesitas saber: Guadalajara recibirá cuatro partidos del Mundial 2026, uno de la Selección Mexicana incluido

Guadalajara está lista para recibir 4 partidos del Mundial 2026, uno de la Selección Mexicana ya confirmado. Eso lo sabíamos desde antes, pero hacía falta conocer a los demás países que jugarán en el Estadio Akron, y ahora que se realizó el sorteo, ¡ya tenemos el dato listo!

No olvidar que Guadalajara también será sede del repechaje del Mundial 2026, pero bueno, hablemos específicamente del torneo en sí, la Copa del Mundo que comienza en junio.

Estadio en Guadalajara para el Mundial 2026 / Foto: Getty

Los partidos del Mundial 2026 que se jugarán en Guadalajara

Hablando de junio, el jueves 11 de junio se jugará el primer partido del Mundial 2026 en Guadalajara con el encuentro entre Corea del Sur y el ganador del repechaje D de Europa (Dinamarca, Macedonia, Chequia o Irlanda), ambos rivales de México.

El segundo partido en el Estadio Akron será entre la Selección Mexicana y Corea del Sur, otro duelo que ya está plenamente confirmado.

El úlitimo encuentro en el Akron será un partidazo, ¡con España enfrentando a Uruguay!

Estos son los partidos que se jugarán en Guadalajara:

Corea del Sur vs UEFA D (Dinamarca, Macedonia, Chequia o Irlanda)

México vs Corea del Sur

Colombia vs Repechaje (RD del Congo, Jamaica o Nueva Caledonia)

España vs Uruguay

Fecha y hora de los partidos del Mundial 2026 que se jugarán en Guadalajara

Así quedó el calendario oficial de partidos del Mundial 2026 que se jugarán en Guadalajara