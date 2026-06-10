Mundial 2026: FIFA batea el Volcán de Tigres para entrenamiento de Suecia y Japón

Lo que necesitas saber: FIFA determinó que la cancha de Tigres no está en condiciones para el entrenamiento previo a los partidos del Mundial 2026 que se jugarán en Monterrey

Eso de que Japón cambiara de cancha para entrenar porque las instalaciones de la UANL estaban en malas condiciones, parece cobrar una factura más grande. FIFA le avisó a Tigres que de plano mejor no usarán su estadio, el Volcán, para que Suecia y Japón se preparen para sus partidos del Mundial 2026 en Monterrey.

Foto: @Rayados (vía X)

Suecia y Japón no entrenarán en el estadio de Tigres para el Mundial 2026

Nada menos que Carlos Valenzuela, vicepresidente Ejecutivo de Tigres, confirmó que la FIFA les avisó la noche de este lunes 8 de junio sobre la determinación.

“FIFA es quien toma la decisión. Nosotros podremos tener una opinión de cómo vemos nuestro estadio y ellos otra. La opinión de ellos es que no está apto para recibir a Japón y Suecia. No estamos contentos con la decisión”, dijo, según cita Mediotiempo.

El directivo de Tigres habló sobre cómo han trabajado con expertos avalados por FIFA para tener la cancha del Estadio Universitario en óptimas condiciones, pero ahora se enfocarán en ofrecerla a otras selecciones (y claro, a sus propios Tigres cuando vuelvan de las vacaciones).

“Vamos a seguir trabajando en las canchas para que estén bien para las siguientes selecciones. Más que acción, es seguir trabajando; ojalá el clima nos ayude”.

Estadio Universitario de Tigres / Foto: MexSport

¿Cuándo iban a entrenar en el Volcán Suecia y Japón?

Eso de que buscarán prepararse para otras selecciones, es porque al menos hasta ahora FIFA solo les notificó que Suecia y Japón no van.

Suecia entrenaría el 13 de junio en el Volcán (juegan contra Túnez el 14 de junio en Monterrey).

entrenaría el 13 de junio en el Volcán (juegan contra Túnez el 14 de junio en Monterrey). Japón entrenaría el 19 de junio en el estadio de Tigres (juegan contra Túnez el 20 de junio).

Pero además de esos dos partidos, Monterrey será sede de otros dos: el Sudáfrica vs Corea del Sur el 24 de junio y un partido de dieciseisavos de final el 29.

Así que ahora la tirada de Tigres es que el Volcán sirva para Sudáfrica o Corea, y para alguna de las dos selecciones que disputarán ese encuentro de dieciseisavos. ¿Lo lograrán?