Lo que necesitas saber: Monterrey será el único estadio de México que no tendrá juegos de la Selección Mexicana, pero el futuro del Tricolor podría definirse ahí

Monterrey no podía quedar fuera de las sedes de México para el Mundial 2026 y recibirá cuatro partidos del torneo, además del repechaje previo. Hablemos de lo primero, ¿va? Los partidos que se jugarán durante la Copa del Mundo, porque gracias al sorteo, ya sabemos cuáles son.

Foto: Monterrey FIFA World Cup 2026 (Facebook)

Monterrey recibirá 4 partidos del Mundial 2026 y te decimos cuáles son

El Gigante de Acero será el último estadio de México en tener actividad durante el Mundial 2026, pero al igual que Guadalajara, tendrá 4 partidos. Eso sí, es el único estadio de nuestro territorio que no tendrá un juego de la Selección Mexicana, aunque sí veremos ahí un partido de dieciseisavos de final.

Monterrey recibirá dos partidos del Grupo F, donde quedaron Países Bajos, Japón, UEFA B (Ucrania, Suecia, Polonia o Albania) y Túnez, aunque es seguro que Países Bajos no viene a Nuevo León al menos en fase de grupos.

Además será sede del encuentro entre Sudáfrica y Corea del Sur, rivales de México, en el cierre del Grupo A. Así que sí, en Monterrey podría definirse si la Selección Mexicana supera la primera ronda o no.

En cuanto a su juego de dieciseisavos, se trata del duelo entre el primer lugar del mismo Grupo F y el segundo del Grupo C, ahí sí tendríamos a Países Bajos en Monterrey si cumplen los pronósticos.

Estos son los partidos que se jugarán en Monterrey en el Mundial 2026:

UEFA B (Ucrania, Suecia, Polonia o Albania) vs Túnez

Japón vs Túnez

Sudáfrica vs Corea del Sur

1F vs 2C (Dieciseisavos de final)

Fecha y horario de los 4 partidos del Mundial 2026 en Monterrey

A continuación el calendario de partidos para el Gigante de acero: