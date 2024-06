Lo que necesitas saber: Club de Cuervos se enfrentaría contra Los Troncos en caso de haber llegado a los Octavos de Final.

Se acabó la historia para Club de Cuervos en el Mundial de la Kings League. Los emplumados cayeron goleados ante Aliens FC. Se quedaron lejos muy, muy lejos de llegar a la final y ahora tendrán que regresar a Nuevo Toledo con las manos vacías.

Aunque los Cuervos no fueron los últimos en despedirse en el Last Chance. Raniza, primer campeón de la Kings League Américas no pudo con Jijantes y se fue con las manos vacías. A diferencia de Muchachos FC y el Olimpo United del ‘Chicharito’ Hernández que amarraron su boleto a octavos de final.

Club de Cuervos y los otros juegos de la Kings League

Ultimate Mostoles vs 1K | 7 – 1

F2R vs Muchachos | 3 – 4 (penales)

(penales) SXB FC vs Olimpo United | 0 – 3

Stallions vs Persas | 2 – 0

Saiyans vs PIO | 4 – 3

Limon FC vs Murash | 2 – 0

Raniza vs Jijantes | 3-4

Club de Cuervos vs Aliens | 1 – 5

Masacre de Ultimate Mostoles contra el 1K

La jornada del Last Chance comenzó con Ultimate Mostoles le paso por encima al 1K de Iker Casillas con un 7-1, goles con los que los mandaron de regreso a España sin más oportunidades de llegar a la final.

Hasta DjMaRiiO se hizo presente en el marcador con en penal de presidente y celebró al estilo CR7. En la Arena de la Kings League se escuchó el ‘Siuuuuuuu’. El siguiente partido de Ultimate Mostoles será contra G3X en los Octavos de Final del Mundial.

Cristian Ubon, el MVP del partido le mandó un mensaje a su próximo rival en Octavos: “Les vamos a dar samba de la buena a los brasileños”. Ya veremos si se hace realidad o los bailados no terminan siendo ellos.

Muchachos amarró su boleto a Octavos en dramática tanda de penales

El duelo entre Muchachos FC vs F2R fue una verdadera locura se definió con tanda de penales shootout, el último tiro fue atajado primero por el portero francés y salió volando, justo cuando el equipo de Jero Freixas sentía la eliminación, el balón cayó y se coló en la portería. Chequen lo que fue:

¡NO ME LO PUEDO CREER!@MuchachosFC_Of acaba de avanzar con este gol.#KingsWorldCup pic.twitter.com/Z3IzA5xhGv — Kings League Santander (@kingsleague_am) June 2, 2024

El gol le dio la victoria a Muchachos FC y el pase a Octavos de Final ante la incredulidad de F2R. El siguiente rival de los argentinos será Furia FC.

Chicharito y Olimpo United avanzan a Octavos

El Olimpo United derrotó 3-0 al SXB FC. Aunque no fue nada fácil, pues la diferencia entre amos era de tan solo de 1-0 y por momentos SXB estuvo muy cerca del empate.

Sin embargo, los dioses le sonrieron a los suyos y en los últimos minutos del partido un gol doble los puso en Octavos de final. El Olimpo no la tendrá fácil, pues se enfrentarán a Kunisport del Kun Agüero.

Marco Bueno, Olimpo United / Fotografía @kingsleague_am

Francesco Totti y sus Stallions siguen con vida en el Mundial

Stallions eliminó a Persas Fc del Mundial de la Kings League y aunque es triste para el equipo de la Américas, significa solo una cosa: Francesco Totti sigue en competencia y tenemos muchas posibilidades de volver a verlo jugar.

El rival de los Stallions será Porcinos de Ibai, así que nos espera otro duelazo en Octavos de Final.

EMILIANO VIVIANO PARA EL PENALTI EN EL ÚLTIMO SEGUNDO Y LE DA LA VICTORIA A STALLIONS ?#KingsWorldCup pic.twitter.com/t0odZcSayp — Kings League InfoJobs (@KingsLeague) June 2, 2024

Adiós a PIO y la Rivers de la Kings League

En los últimos momentos del partido, PIO FC remontó y justo cuando parecía que la suerte le sonreía, Saiyans marcó el gol de la victoria y los mando de regreso a casa.

Con todo y el gran apoyo de la afición, el equipo de Samy Rivers no pudo llegar más lejos en el Mundial de la Kings League. Sin duda, varios aficionados aún querían ver más de ellos. Acá el momento.

LOCURA EN EL KL ARENA ?@Saiyans_FC_ resurge y pasa a octavos de final. ☄#KingsWorldCup pic.twitter.com/ZqWF4yI6xs — Kings League InfoJobs (@KingsLeague) June 2, 2024

Jijantes eliminó al campeón de la Kings League: Raniza

Raniza, flamante campeón la Kings League Américas se fue eliminado en el Last Chance por Jijantes. Fue un partido muuuy parejo, pero al final ese penal que falló Alana terminó por ser factor en la derrota. Jijantes tendrá que enfrentarse a XB en los Octavos de Final.

Los campeones de nuestro primer split han caído en la Kings World Cup.#KingsWorldCup pic.twitter.com/vZTlDlvneh — Kings League Santander (@kingsleague_am) June 3, 2024

Octavos de final del Mundial de la Kings League

G3X vs Ultimate Mostoles

Furia vs Muchachos FC

Kunisports vs Olimpo United

Porcinos vs Stallions

Aniquiladores vs Saiyans

Peluche Caligari vs Limón FC

XB vs Jijantes

Los Troncos FC vs Aliens FC

Octavos de Final del Mundial de la Kings League / @kingsleague_am

Clasificados a Octavos de Final

Peluche Caligari

Porcinos

XB

Los Troncos

Aniquiladores

Furia FC

G3X

Ultimate Mostoles

Muchachos FC

Stallions

Saiyans

Limon FC

Jijantes

Aliens

