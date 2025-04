Lo que necesitas saber: Pierre Gasly y Checo Pérez fueron compañeros de Max Verstappen en Red Bull

Checo Pérez y Pierre Gasly han estado en contacto con Yuki Tsunoda desde que fue promovido como piloto titular de la escudería Red Bull en lugar de Liam Lawson. El propio piloto japonés compartió que los dos ex compañeros de Max Verstappen le han llamado para compartir parte de su experiencia para enriquecer su debut en el Gran Premio de Japón.

Yuki Tsunoda fue confirmado como piloto de Red Bull el 27 de marzo, cuatro días después del Gran Premio de China, sin embargo, las piezas comenzaron a moverse desde el martes 25 de marzo, de acuerdo con lo que compartió en la conferencia de prensa del Gran Premio de Japón.

Yuki Tsunoda en conferencia de prensa / Getty

Cronología de cómo fue notificado que tomaría el lugar de Liam Lawson

Yuki Tsunoda explicó que después del Gran Premio de China pasó algunos días en Inglaterra para realizar trabajos en el simular de Racing Bulls previo al Gran Premio de Japón y fue el martes cuando Christian Horner lo llamó para avisarle sobre la posibilidad de algunos cambios en las alineaciones.

“La primera llamada que recibí fue de Christian justo después de China, diciéndome que tal vez debería estar preparado para cuando las cosas cambien un poco. Creo que fue el martes”. La versión coincide con la que contó Liam Lawson, también en la conferencia de pilotos en el circuito de Suzuka.

“No, no tenía ni idea en China. Fue algo que se decidió el lunes o martes, supongo. Salí de China para empezar los preparativos para viajar a Japón y, básicamente, recibí una llamada telefónica que me decía lo que iba a pasar”, indicó Lawson, quien fue degradado a Racing Bulls.

Yuki Tsunoda Red Bull / Getty

Cuando Yuki recibió la primera llamada de Horner, Yuki estaba en una sesión en el simular del auto de Racing Bulls. “Inmediatamente tuve una sesión en el simulador con el Red Bull”.

"Best situation ever"



Yuki Tsunoda is excited to debut for Red Bull Racing at his home race this weekend #F1 #JapaneseGP pic.twitter.com/AVfkm1tWEd — Formula 1 (@F1) April 3, 2025

Checo Pérez y Pierre Gasly han llamado a Yuki Tsunoda

Una vez que el anuncio se hizo oficial el jueves 27, Yuki sostuvo conversaciones con los anteriores pilotos de la escudería Red Bull y que han sido compañeros de Max verstappen, estamos hablando de Pierre Gasly y Checo Pérez, con quienes mantiene una buena relación.

Gasly fue su compañero en AlphaTauri en 2021 y 2022, mientras que Checo Pérez solía aconsejarlo en sus primeros años en Fórmula 1.

“Recibí un mensaje de Pierre diciéndome que quería llamarme para compartir algunas ideas… Fue muy amable de su parte, me dio consejos útiles. ¡Y Checo también! Ambos me han apoyado mucho”, indicó el simpático piloto japonés.

Yuki Tsunoda con Checo Pérez y Pierre Gasly

Helmut Marko no ha hablado con Yuki Tsunoda

En cambio, Helmut Marko, quien ha estado bastante activo en entrevistas (y metiéndose en problemas con la familia Newey), no se ha comunicado con él, algo que el propio Yuki Tsunoda calificó como “inusual”.

"I had no idea in China"



Here's Liam Lawson on when he found out about his demotion from Red Bull Racing #F1 #JapaneseGP pic.twitter.com/OppHqmChMK — Formula 1 (@F1) April 3, 2025

“Sorprendentemente aún no me ha llamado, algo muy inusual. No sé si estaba ocupado con otras cosas. Tengo muchas ganas de verlo, de ver cómo reaccionará a mi mudanza. Pero sí, es muy inusual. Desde la Fórmula 3 hasta la Fórmula 1, siempre me llamaba, pero esta vez no. Seguimos teniendo buena relación, así que veremos cómo reacciona”, dijo el japonés.

Helmut Marko y Yuki Tsunoda / Getty