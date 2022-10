Mexicanas e internacionales: 8 jugadoras a seguir en el Mundial Sub 17 femenil

El Mundial Sub 17 femenil está de regreso y después de 4 años de espera, las figuras internacionales van a brillar en la India. Desde la Selección Mexicana y España como los últimos finalistas, habrá jugadoras muy interesantes en todas las posiciones.

El Tri que comanda Ana Galindo tendrá un reto muy complicado en fase de grupos. Colombia, España y China serán los rivales a vencer y precisamente en esos equipos hay varias futbolistas que ya destacan a nivel de clubes e incluso otras categorías de selección.

Las figuras de la Selección Mexicana

Tatiana Flores: Se mantiene como una de las mexicanas en Europa y juega con el Chelsea. Además de ser una de las goleadoras de la Selección Mexicana Sub 17 Femenil, puede salir de su posición para crear las jugadas por las bandas y habilitar a sus compañeras.

Renatta Cota: No solo presume reflejos felinos para cuidar la portería, sino que también es experta en atajar penales. Ya debutó con América Femenil en Primera División y fue campeona con la Sub 17 en el primer torneo en la historia de la categoría.

Alice Soto: Debutó en la Liga MX Femenil cuando tenía apenas 13 años y anotó su primer gol con Pachuca a los 15. Durante el Premundial registró 6 anotaciones y confirmó que se perfila como titular durante la Revelations Cup que se disputó en León.

Las joyitas internacionales que brillarán en el Mundial Sub 17 femenil

Opeyemi Ajakaye: La estrella en la ofensiva de Nigeria destacó desde el Premundial en África con seis goles. Registró anotaciones en todas las etapas de ese torneo, incluso en la final para coronarse ante Etiopía y pinta como candidata a la goleadora del Mundial Sub 17 femenil.

Vicky López: Con 16 años, un mes y 19 días se convirtió en la futbolista más joven en debutar con el Barcelona. Es una de las grandes apuestas de España en el mediocampo con proyección a la ofensiva y su liderazgo le ha otorgado el gafete de capitana.

Arantza Suazo: El ataque de Chile estará en manos de la jugadora de Deportes La Serena; ya jugó la Revelations Cup femenil en León y entrenó con las Rayadas antes del Mundial Sub 17. Si hay dudas sobre si la sangre goleadora corre por sus venas, hay que decir que su padre es nada más y nada menos que Humberto ‘Chupete’ Suazo.

Aline: Brasil no puede faltar en esta lista. La rompe redes de Ferroviaria también participó en seis partidos del Mundial Sub 20 femenil y ahora va por el torneo Sub 17; en el Campeonato Sudamericano de esta especialidad, marcó en seis ocasiones.

Linda Caicedo: La atacante colombiana disputará su segundo Mundial del año, ya que primero participó en el de la categoría Sub 20 y ahora va con la Sub 17. Asimismo, ya es considerada con la selección mayor y disputó la Copa América… todo con solo 17 años.

