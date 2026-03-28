Lo que necesitas saber: La estatua de 'Nachito' se inauguró de forma oficial en el Estadio Banorte el 30 de mayo del 2001.

El Estadio Banorte ha tenido muchas remodelaciones en los últimos años, pero sabían que desde hace casi 25 años ‘Nachito’, el fan más fiel del América, tiene su lugar reservado sin necesidad de hacer filas o registrarse en ventas de boletos.

Y antes de que se enojen, deben saber que se trata de una estatua que el América le construyó a su aficionado más fiel por allá del 2001. ‘Nachito’ ganó porque llegó al concurso con una cajita llena de boletos de todos los partidos de las ‘Águilas’ a los que había ido durante 20 años. Definitivamente es el fan más fiel.

¿Sabían que tardaron casi 15 horas en hacer las estatua?

Fotografía Ignacio Villanueva Aguirre vía Facebook

Historia de ‘Nachito’ el fan más fiel del América

El verdadero nombre de ‘Nachito’ es Ignacio Villanueva Aguirre, un aficionado del futbol y del América. Su historia con el Estadio Banorte inició en el 2001, cuando Televisa Deportes abrió un concurso para encontrar a los aficionados más fieles del América con la intención de celebrar los 35 años del estadio.

Y aunque llegaron miles de historias, hubo una que destacó del resto; la de ‘Nachito’. Durante 20 años, guardó los boletos de cada uno de los partidos a los que fue a ver al ‘Amé’, ya fuera visitante, local, partido oficial, amistoso, siempre estuvo ahí.

Su fidelidad no solo lo hizo ganar aquel concurso, también le dio la oportunidad de inmortalizar su pasión por el futbol con una estatua de bronce.

Fotografía Ignacio Villanueva Aguirre vía Facebook

¿Cuánto tiempo tardaron en hacer la estatua de ‘Nachito’?

La creación de la estatua estuvo dividida en dos etapas. En la primera trabajaron su cuerpo durante poco más de 11 horas. En ese tiempo, ‘Nachito’ no podía moverse ni mucho menos ir al baño. Permaneció sentado en la misma posición sobre una butaca, para darle forma a su estatua.

En la segunda etapa tardaron unas 4 horas, solo en la parte de su cara. Durante ese proceso le daban de comer a través de un popote.

La estatua de ‘Nachito’ se inauguró de forma oficial en el Estadio Banorte el 30 de mayo del 2001, por lo que antes del arranque del Mundial 2026, cumplirá 25 años de existencia.

¿Qué pasó con ‘Nachito’ el aficionado más fiel del América?

‘Nachito’ actualmente es es escultor, sí, irónicamente dedica su vida a hacer esculturas. Es Director y Fundador del Estudio Animal Huichol Design promotor de la Cultura Mexicana.

Ignacio ha expuesto su trabajo en varias partes del mundo, incluido el Mundial del Rusia 2018. Es más, su trabajo llegó a manos del mismísimo Guillermo del Toro.

Tal vez recuerdan que durante la promoción de Frankenstein, el director mexicano recibió un busto inspirado en la película, bueno, pues esa escultura fue creada por ‘Nachito’.

Ahora ya saben la historia de ‘Nachito’ y su estatua, que sobrevive a las tantas remodelaciones que ha tenido el Estadio Azteca. ‘Nachito’ (la estatua) vivirá su primer Mundial en el 2026.