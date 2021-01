¡Ya se les advirtió y no entienden! Mientras los casos de COVID-19 incrementan en la NBA, Kyrie Irving recibió una fuerte sanción económica por violar los protocolos de salud establecidos al inicio de la temporada.

Al base de los Brooklyn Nets se le hizo fácil asistir a una fiesta hace pocos días y lo cacharon en la movida a través de diversos videos que se publicaron en redes sociales. En ellos, aparece junto a su padre y su hermana, quien celebró su cumpleaños.

The NBA will be examining this video of Kyrie Irving at his sisters party. Kyrie will also be ruled out this week. pic.twitter.com/8uC4Zgvgf3

— Clutch Sources (@clutchsources) January 12, 2021