¿Prioridades? La negativa de los equipos para prestar jugadoras a la Selección Mexicana Femenil

¿Qué está pasando? La Selección Mexicana Femenil tuvo, tiene y tendrá una serie de amistosos para prepararse de cara a las eliminatorias mundialistas. Lo lógico sería contemplar a las mejores jugadoras, sin importar que militen o no en México.

Cuando se anunció la creación de la Liga MX Femenil, Enrique Bonilla mencionó que el objetivo era nutrir las diferentes categorías del ‘Tri’. Esto se ha cumplido poco a poco en los procesos de categorías con límite de edad, pero en el combinado mayor hay algunas excepciones.

En las últimas Fechas FIFA, clubes como Chivas y Tigres pactaron partidos amistosos y se quedaron con sus figuras para encararlos… ¿pero entonces dónde quedan las prioridades?

Las ausentes en las últimas convocatorias de Selección Mexicana Femenil

Desde que Mónica Vergara tomó las riendas del proyecto de Selección Mexicana Femenil, la base de sus convocatorias está con elementos de la talla de Emily Alvarado, Kenti Robles, María Sánchez y Alison González.

Sin embargo, los últimos torneos de Liga MX Femenil tienen a Katty Martínez y Alicia Cervantes como dos de las máximas goleadoras. Sus llamados son casi obvios, pero Martínez ha atravesado momentos complicados con las lesiones y ese tema la dejó fuera de la lista para enfrentar a Argentina.

Con Licha Cervantes la historia es distinta. Al estar descartada para la Fecha FIFA de octubre, surgieron dudas sobre las decisiones de Vergara, quien terminó con los rumores. En conferencia de prensa, la directora técnica dio a conocer que la postura negativa llegó por parte del ‘Rebaño’.

“Como saben, en primera instancia no había estado convocada Licha. Al estar lesionada Katty, se le convocó a Licha pero no nos la quisieron prestar para este compromiso. También Chivas va a tener un partido vs Argentina y respetamos esas decisiones que toma el club“, indicó.

De cualquier manera, la DT descartó que habrá alguna consecuencia para la goleadora histórica de Chivas. Incluso reveló que en los amistosos anteriores, Tigres no prestó a algunas de sus futbolistas, pues normalmente hay entre 6 y 8 convocadas del actual bicampeón.

“En la concentración pasada Tigres tuvo un partido internacional (contra Houston Dash) y varias seleccionadas no fueron convocadas. Esto no es para tomar represalias, solo para contestar inquietudes. Las puertas están abiertas y se les da seguimiento“, agregó la responsable de la Selección Mexicana Femenil.

Y explicó la situación de @kattyabad10 y @LichaCervantes. “@ChivasFemenil pidió que no se convocará a Alicia Cervantes, debido al amistoso que tendrá Guadalajara vs Argentina el próximo martes, pero no habrá repercusiones. Las puertas están abiertas”. pic.twitter.com/opoH9YQQqR — PressPort (@PressPortmx) October 22, 2021

¿Cuántos minutos disputó Cervantes vs Colombia?

A diferencia de lo que ocurre en Chivas, Alicia Cervantes no es titular indiscutible en la Selección Mexicana Femenil. En el amistoso pasado contra Colombia, entró de cambio al minuto 87. Días antes hubo otro partido en el CAR, pero la FMF no dio mayores detalles sobre el mismo y se desconoce si tuvo más actividad.

Seguramente en el Chivas vs Argentina arrancará de inicio, aunque estas decisiones dividen opiniones en redes sociales. Algunos creen que para la futbolista es mejor tener actividad con el club, otros que el ‘Tri’ y su proceso debe ser lo primero en la lista.