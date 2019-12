“Siempre será un DT más del América”: ‘Negro’ Santos volvió a atacar al ‘Piojo’

Tal parece que el ‘Negro’ Santos siempre va a agarrar parejo, pues sea algún personaje de Chivas, Cruz Azul o el mismo América, les tira a todos por igual. Esta vez volvió a atacar al ‘Piojo’ Herrera, pues comentó que en su paso por el club ha tenido mucha suerte y que ‘siempre será un DT más del club, sin ADN Águila’. ¿Qué opinan?

De acuerdo a declaraciones dadas a ‘Fox Sports’ y rescatadas por ‘Récord’, Antonio Carlos ‘Negro Santos arremetió una vez más en contra del ‘Piojo’ Herrera a días de jugar la ida de la final de la Liga MX, pues desde su punto de vista no es un buen técnico ni tiene capacidad de serlo, por lo que lamenta que siempre le aplaudan, ya que no lo merece.

“Después de casi 18 torneos cortos ha tenido la fortuna de ganar dos veces contra Cruz Azul. El ‘Piojo’ para mí no es un gran entrenador, no tiene la capacidad ni táctica ni técnica para poder exponer o formar a un futbolista. Todo mundo dentro del futbol mexicano siempre lo aplaude. Me parece que el futbol no se vive de aplausos ni motivación”, dijo el ‘Negro Santos’.

Cabe recordar que hace unos días el ‘Negro’ Santos de igual forma atacó al ‘Piojo’ Herrera argumentando que Antonio Mohamed, técnico de Rayados, era mucho mejor que él y que si estaban en la final era por el trabajo de sus jugadores, más no de Miguel.

Aunado a esto, el ‘Negro’ Santos considera que aunque llegue a ganar el Apertura 2019 con el América, nunca será más que ‘un técnico más’ que dirigió al club, pues no es alguien que se adapte a la mística del equipo ni tiene el ‘ADN Águila’.

“Miguel, aunque gane, nunca va a tener el ADN del América, va a ser solamente un entrenador que fue para el América como otros que solamente dirigieron al club, pero nada más”, sentenció el ‘Negro’ Santos.

El encuentro de ida entre Rayados y América se jugará el jueves 26 de diciembre en punto de las 20:36 hrs, mientras que la vuelta en el Estadio Azteca será el domingo 29 del mismo mes a las 20:15 hrs. ¿Quién será campeón?