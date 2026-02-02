Lo que necesitas saber:

Próximamente se dará a conocer el oponente de los Saints, además de la fecha y la hora del partido

¡Atención amantes de la fútbol americano! La NFL anunció que el primer partido de la temporada regular de este 2026 se jugará en París, Francia.

NFL anuncia primer partido de la temporada regular // Foto: New Orleans Saints

¡La NFL llegará a París esta temporada!

Aunque no fue en nuestro país, la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL) sorprendió a todos sus fanáticos internacionales… pues reveló que el primer partido de la temporada regular de este año se jugará en París, Francia.

Uno de los equipos que participarán en este histórico partido serán los New Orleans Saints, siendo el cuarto partido de temporada regular que el equipo juegue en el extranjero. Los anteriores encuentros han sido en Inglaterra.

Y como si este anuncio no fuera suficiente para emocionarnos de esta nueva temporada, la NFL también anunció que regresará este año a Madrid, España.

¿Cuándo será el partido de New Orleans Saints enParís?

De acuerdo con el anuncio, próximamente se dará a conocer el oponente de los Saints, además de la fecha y la hora del partido que dará inicio a la temporada.

Aunque eso sí, se confirmó que el partido de la NFL en París se realizará en el Stade de France en colaboración con GL events. De mientras, solo nos queda prepararnos para disfrutar del Super Bowl LX.

Super Bowl 2026: Fecha, horario, quién juega y los boletos


Con más de 3 años de experiencia en diversos medios de comunicación, me he puesto la tarea de transmitir las noticias al público de la mejor forma posible :)

