Lo que necesitas saber: Southampton ganó la serie, pero podría perder su lugar en la final por el ascenso a la Premier League

¿Recuerdas el Spygate? Marcelo Bielsa dirigía al Leeds y mandó a alguien de su equipo a observar los entrenamientos de su rival previo a los playoffs de la Championship en 2019. Bueno, parece que se repitió aquel episodio, ahora con el Southampton y el Middlesbrough, y las consecuencias serían históricas.

Investigan posible espionaje del Southampton al Middlesbrough

¿Qué está pasando aquí?

Southampton y Middlesbrough se enfrentaron en las semifinales de la Championship, en busca del ascenso a la Premier League, con victoria de los Saints.

se enfrentaron en las semifinales de la Championship, en busca del ascenso a la Premier League, con victoria de los Saints. Personal del Middlesbrough descubrió a un hombre que presuntamente filmó su entrenamiento a 48 horas del partido de Ida, cuando la regla surgida tras el Spygate prohíbe hacerlo a 72 horas del juego en cuestión.

a 48 horas del partido de Ida, cuando la regla surgida tras el Spygate prohíbe hacerlo a 72 horas del juego en cuestión. Aunque el hombre negó haber grabado algo y se fue, lo identifican como William Salt , un becario de análisis de rendimiento del Southampton.

Una Comisión Disciplinaria Independiente a la English Football League (EFL) celebrará una audiencia a unos días de la final por el ascenso entre Southampton y Hull City, donde podría anular el triunfo de los Saints.

Foto: @SouthamptonFC (vía X)

¿Cómo se dio el supuesto espionaje del Southampton?

Ocurrió el jueves 7 de mayo, durante los entrenamientos del Middlesbrough para el juego de Ida de la semifinal.

Aunque se ha difundido que el presunto espía estaba escondido entre los arbustos de los campos de entrenamiento, la BBC indagó un poco más y descubrió que en realidad habría estado en la colina de un campo de golf aledaño que otorga una excelente vista a los entrenamientos del Middlesbrough.

Cuando lo descubrieron, personal del Boro lo increpó, pero él negó haber tomado foto o video alguno, no quiso identificarse y se fue a unos baños donde se cambió de ropa, no sin antes borrar algo de su teléfono. Reportan que llevaba consigo equipo profesional de vigilancia, incluyendo un micrófono de largo alcance.

El personal del Middlesbrough cree que pudo haber transmitido en vivo su entrenamiento, y lo identificaron como empleado del Southampton con base en un perfil público en la web de los Saints.

EFL abre investigación contra Southampton

Aunque el escándalo se desató el 7 de mayo, hasta el viernes 8 la EFL confirmó la investigación formal contra los Saints.

El Southampton habría infringido los artículos 3.4 y 127: este último prohíbe a cualquier club observar, o intentar observar, el entrenamiento de otro equipo en las 72 horas previas a un partido entre ambos.

“Según el reglamento de la EFL, el Southampton normalmente tendría 14 días para responder a los cargos. Sin embargo, dada la naturaleza del asunto, la EFL solicitará a la Comisión Disciplinaria Independiente que reduzca el plazo de respuesta y que fije una audiencia lo antes posible”, indican en el comunicado.

Foto: @SouthamptonFC (vía X)

¿Quién es Williams Salt, el presunto espía de Southampton?

Medios ingleses, como el DailyMail, difundieron la fotografía del supuesto espía de Southampton. Se trata de William Salt, un becario de análisis de rendimiento.

En la fotografía vemos a William detrás de un árbol, grabando el entrenamiento del Middlesbrough; al menos tiene el celular apuntando a la cancha.

¿Qué podría pasar con el Southampton? Ya hay fecha para la audiencia

Después de todo el escándalo de espionaje, el Southampton eliminó al Middlesbrough en la semifinal de los playoffs de la Championship, por lo que se enfrentará al Hull City en la final. El ganador sellará su regreso a la Premier League a menos que caigan las sanciones.

La EFL informó que la fecha de la audiencia donde se sabrá qué pasa con todo esto es el próximo martes 19 de mayo (aunque podría adelantarse), y al parecer se está preparando una sanción deportiva y no administrativa. Lo decimos porque los jugadores del Middlesbrough recibieron la orden de seguir con los entrenamientos tras la eliminación.

Eso significa que existe la posibilidad de quitarle la victoria al Southampton y que el Boro avance a la final. De hecho el Middlesbrough pidió eso formalmente al dar a conocer que la Comisión Disciplinaria Independiente les impidió intervenir en el procedimiento a pesar de que son los afectados.

“La conducta en cuestión, es decir, la observación y grabación de nuestra sesión de entrenamiento previa a un partido de tal importancia, atenta contra la integridad deportiva y la competencia leal. En estas circunstancias, la única respuesta apropiada es una sanción deportiva que impida al Southampton participar en la final”.