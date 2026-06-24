Lo que necesitas saber: Neymar se perderá los partidos amistosos de Brasil previo al Mundial 2026 contra Panamá y Egipto.

Neymar al fin podrá debutar en el Mundial 2026. Se perdió los dos primeros partidos de la fase de grupos por una lesión muscular, pero de acuerdo con Carlo Ancelotti, Ney ya está listo para jugar unos minutos contra Escocia.

“Neymar puede jugar, está entrenando muy bien y está listo. Estoy muy contento con él”. Dijo Carletto.

¿Qué pasó? El 28 de mayo, el cuerpo médico de la Selección confirmó que Neymar sufrió una lesión muscular de grado 2 en la pantorrilla que lo dejó fuera de actividad 3 semanas.

“Neymar se hizo todas las pruebas médicas, que terminaron con una resonancia magnética que terminó con una lesión de grado dos en la pantorrilla, no solo un edema. Se espera que en dos o tres semanas esté recuperado”. Explicó Rodrigo Lasmar, médico de la Selección de Brasil.

Neymar en la convocatoria de Brasil / FB Neymar

¿Qué partidos se ha perdido Neymar?

Neymar ya se perdió los amistosos de Brasil previo al Mundial 2026 contra Panamá y Egipto. Además del debut mundialista contra Marruecos y el juego contra Haití.

Brasil vs Panamá, 31 de mayo (Amistoso)

Brasil vs Egipto, 6 de junio (Amistoso)

Brasil vs Marruecos, 13 de junio (Mundial 2026)

Brasil vs Haití, viernes 19 de junio (Mundial 2026)

Si todo sale bien, podría tener minutos para el juego contra Escocia del miércoles 24 de junio, el último de la Fase de Grupos.

¿Cuándo regresó Neymar a los entrenamientos?

Neymar volvió a los entrenamientos con Brasil el miércoles 17 de junio, dos días antes del juego contra Haití. Y para no arriesgarlo a una recaída, Carlo Ancelotti decidió dejarlo entrenar un poco más y no llevarlo de viaje para el juego contra Haití.

¿Qué dijo el Santos de Brasil sobre Neymar?

Antes de que Neymar se uniera a la concentración de Brasil, el cuerpo médico del Santos aseguró que el jugador se encontraba bien de salud y listo para iniciar con los entrenamientos, que lo único que tenía era un edema, pero nada de ‘peligro’.

Sin embargo, para evitar que un edema se convierta en una rotura, se debe suspender la actividad física intensa y darle poco de descanso.

Neymar con la Selección de Brasil / FB Neymar

Seguramente, los médicos de Brasil se dieron cuenta de que algo no andaba bien y ordenaron nuevos exámenes, los mismos en los que se confirmó que no era un edema, sino una lesión muscular.

¿Qué tan grave es la lesión de Neymar?

De acuerdo con los medios brasileños, la lesión de Neymar es mucho más grave de lo que se piensa, incluso es bastante similar a aquel desgarro en la pantorrilla derecha que dejó a Romario fuera del Mundial de Francia 1998 a días de la inauguración.

Dicha lesión es muy complicada de sanar. La clave es el reposo absoluto y un extenso tratamiento; por ejemplo, Neymar pasa entre 12 y 15 horas al día en tratamiento intensivo para poder llegar al Mundial.

Sin embargo, su ánimo no es el mejor; sabe que puede quedar fuera en cualquier momento si la lesión no sana como debería y despedirse de su sueño.

“Lo que tenemos de información hoy es que la lesión de Neymar es mucho más seria. Es la lesión que sacó a Romário de la Copa del Mundo de 1998, 8 días antes. Pero la tecnología es otra hoy. Lo que también tenemos de información es: Neymar está extremadamente abatido en la Granja Comary, está cojeando bastante y es una lesión dificilísima. Lesión en la pantorrilla es una de las peores para tratar”. Dijo Joanna de Assis, en Sportv.

Todo parece indicar que Neymar logró recuperarse y que podrá tener minutos en el Mundial 2026.