Lo que necesitas saber: El Escocia vs Brasil se juega el miércoles 24 de junio a las 16:00 hrs en Miami.

Les traemos el último chismecito del Mundial 2026. Vo Bahiana, una vidente brasileña aseguró que durante el Escocia vs Brasil habría una invasión ovni en pleno estadio ¿Peor aún? Neymar y Vinicius Jr, serían secuestrados por seres de otro mundo.

“Soñé de nuevo con los alienígenas invadiendo el campo de fútbol en Miami. Vi naves descendiendo, más de 100 extraterrestres… Abducían a los jugadores claramente, a Neymar, a Vinicius Jr“. Contó Vo Bahiana en un video en redes sociales.

¿Se imaginan la mala suerte de Neymar? No juega por lesión y cuando por fin le toca jugar, se lo llevan los ovnis.

Pero qué hay de cierto con que esta predicción coincide con las hechas por Baba Vanga y hasta la película La guerra del mañana; acá les contamos todo.

Captura de pantalla X

¿Qué dice la predicción de Baba Vanga sobre un evento deportivo masivo?

Seguro también ha leído sobre la predicción que hizo la famosa clarividente búlgara Baba Vanga, quien aseguró que durante un evento deportivo masivo, para muchos el Mundial 2026: “Una nueva luz aparecerá en el cielo y cambiará la perspectiva sobre todo”.

Sin embargo, Vangelia Pandeva Dimitrova, nombre real de Baba Vanga, nunca especificó que se trataría de un partido del Mundial, ni que sería una invasión ovni y mucho menos que se llevarían a dos jugadores, Neymar y Vinícius Jr.



Otro dato importante es que no existen textos que sustenten las predicciones de Baba Vanga; al ser ciega, no tenía la oportunidad de escribirlas. Todo lo que se sabe de sus predicciones es por testimonios de su familia y de las personas que trabajaban junto a ella.

Aunque sí hay que mencionar que varias de sus predicciones se han cumplido, por acá les contamos un poco más.

Baba Vanga. Foto vía: Daily Mail

¿La guerra del mañana predijo la invasión?

Si andan en X (antes Twitter), seguro ya se encontraron con varios videos que aseguran que la película del 2021, La guerra del mañana, protagonizada por Cris Pratt e Yvonne Strahovski, también ‘predijo’ la invasión en el partido de Brasil.

¿Por qué? En una de las escenas de la película, vemos que se está jugando la final del Mundial de Qatar 2022 entre Brasil y otro equipo, uno que viste uniforme azul.

Justo antes del gol brasileño, aparece una nave espacial frente a la portería, pero no salen ovnis, salen humanos que vienen a reclutar a más humanos para una guerra en el futuro, de ahí el nombre de la película.

Aunque hay que aclarar varios puntos importantes:

Nunca se confirma que Escocia sea el rival de Brasil (Al inicio de la escena aparecen la dos banderas, pero ninguna parece ser la escocesa).

El partido fue del Mundial de Qatar 2022.

No se jugó en verano, fue en vísperas de Navidad.

No fue una invasión ovni, eran humanos que venían del futuro.

¿A qué hora se juega el Escocia vs Brasil?

El Escocia vs Brasil se juega el miércoles 24 de junio a las 16:00 hrs en Miami. En México, la transmisión del partido estará disponible en Vix, en su servicio mundialista.

Partido Fecha y hora Transmisión Escocia vs Brasil Miércoles 24 de junio

16:00 hrs VIX

Bueno, ya les contamos todo sobre el tema de los ovnis, Neymar y Vini, solo queda esperar la hora del partido del Escocia vs Brasil, para saber qué pasa con los jugadores y el resto del mundo.

¿Qué piensan de estas predicciones?