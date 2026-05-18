Lo que necesitas saber: Neymar jugará su cuarto Mundial con la Selección de Brasil

Neymar se metió a la lista final de Carlo Ancelotti y jugará su cuarto Mundial con la Selección de Brasil. Aunque el delantero del Santos FC no había aparecido en las últimas convocatoria de Ancelotti –y se creía que se quedaría fuera de la Copa del Mundo- fue incluido junto a otras estrellas como Vinicius, Raphinha y Gabriel Martinelli.

En total son seis jugadores de la liga de Brasil en esta lista, de los cuales cuatro son del Flamengo, que a la vez es el equipo que más jugadores aporta a la lista.

Neymar con la Selección de Brasil / FB Neymar

Joao Pedro se queda fuera del Mundial

El foco está en la presencia de Neymar en la lista final de Carlo Ancelotti, sin embargo, Carlo Ancelotti dejó fuera a Joao Pedro, jugador del Chelsea y quien es vinculado con el Barcelona para la siguiente temporada.

También se quedó fuera de la lista de la Verdeamarelha Andrey Santos, también del Chelsea, además de los lesionados Rodrygo, Estevao y Militao.

La convocatoria de Carlo Ancelotti

La lista completa de Brasil con Neymar en la convocatoria

Porteros

Alisson (Liverpool)

Ederson (Fenerbahce)

Weverton (Gremio)

Defensas

Alex Sandro (Flamengo)

Bremer (Juventus)

Danilo (Flamengo)

Douglas Santos (Zenit)

Gabriel Magalhaes (Arsenal)

Ibañez (Al-Ahli)

Léo Pereira (Flamengo)

Marquinhos (PSG)

Wesley (Roma)

Medios

Bruno Guimaraes (Newcastle)

Casemiro (Manchester United)

Danilo Silva (Botafogo)

Fabinho (Al-Ittihad)

Lucas Paquetá (Flamengo)

Delanteros

Endrick (Lyon)

Gabriel Martinelli (Arsenal)

Igor Thiago (Brentford)

Luiz Henrique (Zenit)

Matheus Cunha (Manchester United)

Neymar Jr (Santos)

Raphinha (Barcelona)

Rayan (Bournemouth)

Vinícius Jr (Real Madrid)