¡No ahora por favor! Neymar se pierde el juego contra Barcelona en la Champions

Por fin regresa la Champions League y nosotros ya nos encontramos más que emocionados por volver a cantar el himno, pero no todas son buenas noticias, o por lo menos no para todos, Neymar se perderá 4 semanas por lesión y no estará en el partido de ida contra el Barcelona, ni el aire de la Rosa de Guadalupe lo podrá ayudar.

El partido por Copa de Francia le salió muy caro al PSG, pues Neymar sufrió una lesión en el aductor izquierdo y confirmaron mediante un comunicado por 4 semanas, lo que hace que no viaje a Barcelona para los octavos de Champions y aun es duda para la vuelta.

Para todos los aficionados del PSG, vayan prendiendo el cirio pascual para que la recuperación de Neymar sea exitosa y se pueda recuperar para la vuelta en el Parque de los Principes. Tampoco es que la actualidad del Barcelona esté como para temer como en otros años, pero Neymar demostró ser determinante en estas instancias.

Parte médico de Neymar Jr. https://t.co/fGPSHXzxaj — Paris Saint-Germain (@PSG_espanol) February 11, 2021

El dolor de Neymar

Tras conocer la gravedad de su lesión, Neymar decidió compartir unas palabras sobre el dolor y no sólo físico que está pasando. Quejandose de las palabras que ha escuchado a lo largo de su carrera sobre que hay que golpearlo por su estilo de juego y con unas sentidas palabras, asi se desahogó.

“La tristeza es grande, el dolor es inmenso y el llanto es constante. A veces me siento incómodo por mi estilo de juego, porque regateo y me golpean constantemente, no sé si el problema soy yo o lo que hago en el campo. Sinceramente, me entristece y no sé cuánto tiempo puedo aguantar, solo quiero ser feliz jugando al fútbol. NADA MÁS“.