Baba Vanga: ¿Quién es y por qué muchos están atentos a sus predicciones para el 2023?

El nombre de Baba Vanga seguro ya lo escucharon anteriormente gracias a videos de TikTok, publicaciones de internet o hasta la rola que Mac DeMarco lanzó en su álbum ‘Ying Yang’ de 2010. Sea cual sea el caso, la única certeza es que cada año miles de personas en el mundo prestan atención a sus supuestas predicciones.

¿La razón? que al puro estilo de Nostradamus, Baba Vanga predijo varios grandes hechos en la historia de la humanidad, como el atentado a las Torres Gemelas que ella presagió en el año de 1989 y en donde advirtió “Los hermanos estadounidenses caerán después de ser atacados por los pájaros de acero”.

Foto: @SecretService

¿Quién es Baba Vanga?

Su nombre real era Vangelia Pandeva Dimitrova y fue conocida por ser una de las profetas más importantes del siglo XXI. Esta mujer vivió en las montañas de Kozhuh, Bulgaria, y su fama con las predicciones fue tanta que llevó a científicos de su país a estudiar sus profecías.

Aunque no hay escritos que demuestren sus profecías, a Baba Vanga le adjudican el haber presagiado cosas como la muerte de Lady Di, la guerra de Ucrania con Rusia y hasta la existencia del Metaverso. Algo que ella no podía saber antes de su fallecimiento, ocurrido en el año de 1996.

Baba Vanga. Foto vía: Daily Mail

La clarividente era muy famosa por sus supuestos dotes místicos

Según datos de investigadores de Bulgaria, Baba Vanga comenzó a desarrollar su dones de predicción cuando un ‘tornado’ supuestamente la levantó en el aire y la arrojó a un campo que estaba a 400 metros. Vecinos la encontraron con sus ojos cubiertos de arena y polvo que le provocaron una pérdida de la vista.

La clarividente fue ganando popularidad porque la gente acudía a ella para saber el paradero de sus familiares que habían ido a la guerra y no regresaron. Baba Vanga aseguraba que toda la información se la daban unos seres invisibles y ella sólo la comunicaba.

Foto vía: Tripadvisor

Con los que predijo el ataque a las Torres Gemelas o la elección de Barack Obama en EU

La gente creía en sus dotes después de conocer casos como el de Silvana Bajraktarević, una cantante yugoslava que conoció a la clarividente en 1976 cuando, en medio de una gira y por su obsesión de conocer su destino a través de supuestos profetas, pidió hablar con la mística.

Durante esa reunión, Baba Vanga sólo se sentó y miró por la ventana de espaldas a Armenulić sin intercambiar palabras: “Nada. No tienes que pagar. No quiero hablar contigo. Ahora no. Ve y vuelve en tres meses”, le dijo la clarividente a la cantante, a quien le dijo “Espera. De hecho, no podrás venir. Ve, ve. Si puedes volver en tres meses, hazlo”.

Iglesia y tumba de la clarividente. Foto vía: Wikipedia

Baba Vanga pronosticó 5 situaciones no muy buenas para el mundo este 2023

Silvana y su hermana murieron meses después en un accidente automovilístico, por lo cual la predicción de Baba Vanga se completó y una vez más confirmó los dotes para la clarividencia con los cuales también predijo la llegada de Barack Obama a la presidencia de EU.

Las predicciones de esta fallecida mujer siempre dan de qué hablar cada año y este 2023 no es la excepción, pues se hablan de 5 predicciones que Vanga dejó antes de morir y las cuales no pintan para nada bien al nuevo que recibimos hace un par de días.

Foto: Getty Images

Que irían desde desastres nucleares hasta acontecimientos en la tierra que están fuera de nuestras manos

De acuerdo con el Daily Mail, este 2023 Vanga predijo que un ‘gran país’ llevará a cabo estudios de armas biológicas en humanos, lo que resultaría en la muerte de miles de personas. Algo que muchos ya relacionan con el temor de que Rusia use este tipo de armas.

La segunda supuesta predicción de Baba Vanga es que este año la Tierra experimentaría un cambio en su órbita de alguna manera, y la tercera relacionada a él es sobre la “llegada de una tormenta solar de una magnitud nunca antes vista”.

Foto: Getty Images

Muchos ya ponen atención a las supuestas predicciones de Baba Vanga

Por otro lado, la cuarta profecía de la vidente indica que este 2023 los gobiernos prohibirán los nacimientos humanos naturales para controlar la sobrepoblación, y la quinta es que ocurrirá un gran desastre “provocado por el estallido en una planta nuclear“.

Si bien muchos han recalcado que las predicciones de Baba Vanga no existen y no hay papel que las comprueben, otros más no pueden evitar sugestionarse cuando las que se anuncian a principios de año (como la sequía que tendrían algunos países en 2022) terminan por cumplirse.

Ahora sí que no nos queda más que esperar y tocar madera (por si las moscas)…