Lo que necesitas saber: La temporada de la NFL inicia el 9 de septiembre

La NFL tendrá nueva casa a partir de la temporada 2026-27, pues Fox anunció que llegó a un acuerdo con la liga para transmitir partidos en vivo, entre los cuales destacan los juegos del Thursday Night.

Hasta la temporada pasada, la transmisión de los juegos de la NFL se repartían entre ESPN y Fox Sports, sin embargo esta última cadena ha perdido un montón de derechos en el último año, entre ellos Fórmula 1, Premier League, Liga MX y ahora se les fue la NFL.

Fox transmitirá la NFL

Fox transmitirá la NFL en México

De acuerdo con un comunicado del canal, el acuerdo es multianual, así que se espera que la NFL se quede en Fox durante un buen rato y por sus diversas plataformas, como Fox+, Fox One y Fox en Tubi. El documento indica que el paquete incluye lo siguiente para los próximos años:

•⁠ ⁠Thursday Night Football

•⁠ ⁠Juegos de temporada regular dominicales cada semana

•⁠ ⁠Juegos de Thanksgiving

•⁠ ⁠Todos los partidos de playoffs de la NFC

•⁠ ⁠Los Juegos del Pro Bowl de la NFL

•⁠ ⁠El Super Bowl

“FOX llevará a las audiencias mexicanas una experiencia completa de NFL a través de todas sus plataformas de distribución: FOX y FOX+ en televisión lineal, streaming en FOX One y contenido seleccionado de FOX en Tubi”, se establece. Se entiende que ESPN mantiene sus derechos y transmitirá otros partidos, como por ejemplo el Monday Night.

Dallas Cowboys / FB

¿Habrá nuevo talento en Fox para NFL?

Además de derechos de transmisión, el Fox Sports de Grupo Lauman ha perdido talento, de modo que varios periodistas y presentadores se han mudado al nuevo Fox. ¿Será que también veremos una mudanza de talento?