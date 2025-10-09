Lo que necesitas saber: Televisa tiene los derechos de transmisión de Fórmula 1 en México hasta el año 2028

Fox Sports dejó de transmitir la Fórmula 1 durante el fin de semana del Gran Premio de Singapur y la máxima categoría anunció en sus redes sociales que habría un cambio en los derechos de transmisión a partir de dicho fin de semana, de modo que la carrera fue transmitida en vivo en México por Izzi, en los canales de Sky Sports y por la plataforma de F1TV.

Si bien Fox Sports ya había tenido problemas en algunas transmisiones en este año, presuntamente por falta de pago por los derechos de transmisión, estos problemas se habían solucionado tiempo, sin embargo, esta vez no fue así y a lo largo de la semana se ha modificado la programación de la televisora.

Por ejemplo, ya no se programó ‘El Show de la Fórmula 1’, que se emitía los lunes a ls 16:00 por Fox Sports Premium. Tampoco se transmitió ‘GP Insiders’, un espacio de análisis en el canal de Youtube de Fox Sports, que se hacía los martes. ‘Chacho’ López tampoco ha aparecido en otros espacios, como Fox Sports Radio, donde era un invitado habitual.

El racing team de Fox Sports

Parte del Racing Team se manifiesta por primera vez

Fox Sports no se ha manifestado al respecto, algo similar como cuando perdió los derechos de transmisión de la Premier League, NFL y otras ligas deportivas, sin embargo, Giselle Zarur y Diego Mejía, reporteros del denominado ‘Racing Team’ de Fox Sports, se pronunciaron con un mensaje en el cual básicamente agradecieron los mensajes de apoyo, durante el podcast Fórmula Latina.

“Quería agradecer la cantidad de mensajes que nos han enviado”, inició Giselle Zarur, quien aclaró que la situación de las transmisiones no está en manos de ellos. “Hemos recibido muchos mensajes de apoyo, de saber qué va a pasar, que nos extrañan, y muchos son para Diego porque era el que estaba ahí cada fin de semana”.

“Es precioso recibir ese tipo de mensajes, de saber que les gusta nuestro trabajo, que lo hacemos con todo el corazón y la pasión del mundo y nosotros también sentimos y nos duele no poder estar con ustedes… pero no nos corresponde a nosotros emitir un comunicado, lo único que podemos decir por ahora en este espacio, que es nuestro, es esto, nuestro sentir”, compartió Giselle.

Diego Mejía se unió al mensaje y compartió un estado de incertidumbre de cara al futuro. “Hemos sentido el apoyo de la gente y algunos de los post que me enviaron los compartí por eso, por agradecimiento, por preocuparse por nosotros. Como dice Gis, mucha gente se ha quejado, pero mucha otra ha pensado ‘ok, tal vez ellos tampoco lo están pasando tan bien’, y ya veremos qué depara el futuro”, dijo en analista del paddock.

Diego Mejía con Fox Sports

¿Qué pasará con las transmisiones de F1 en México?

Fórmula 1 compartió en sus redes sociales el cambio definitivo de televisora oficial para las transmisiones en vivo y ahora el nuevo dueño es Televisa, a través de Izzi y Sky Sports, sin embargo durante el fin de semana del Gran Premio de Singapur, pero hasta ahora no se han realizado contenidos sobre el Gran Circo en sus respectivas redes sociales.

Fórmula 1 ya no será transmitida por Fox Sports

El siguiente Gran Premio de Fórmula 1 es en Estados Unidos, en Austin, Texas, y de acuerdo con la publicación de Fórmula 1, la transmisión en México será de Sky Sports.