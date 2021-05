La noticia más Gunner del mundo: Arsenal fichó a Leo Messo, de 10 años

Las cosas en el Arsenal parecen haber perdido el rumbo, el equipo está lejos de puestos europeos, perdieron la semifinal de la Europa League y ahora ni en la FA Cup se les dieron las cosas, es por eso que comenzaron a reforzar la plantilla con un tal Leo Mess…o.

Si pensaban que el astro argentino podría llegar al equipo londinense, pues están muy equivocados, no nos referimos a Lionel Messi, al que intentaron traer en tiempos de Arsene Wenger, sin éxito claro está, pero sí ficharon a Leo Messo.

Leo Messo no es un jugador de gran experiencia ni conocido mundialmente, pues sólo tiene 10 añitos, así que vendrá a reforzar a la plantilla de los juveniles en el Arsenal. Messo es proveniente del país africano, Kenia y se unirá a la academia del equipo.

Probablemente la noticia mas random del dia: un nuevo joven talento llega al club proveniente desde Kenya, Leo Messo. De tan solo 10 años. pic.twitter.com/9FJh9v2V06 — Gunners Argentina (@Gunnersarg_) May 19, 2021

El juvenil firmó con uno de los equipos que mejor trabaja con los futbolistas de corta edad, pues desde hace varios años y nos remontamos nuevamente a la era de Wenger, se ha trabajado bien con divisiones inferiores y los ejemplos son más que claros.

La necesidad del Arsenal por tener mejores jugadores en su futuro no muy lejano, pues será la primera vez en varios años que el equipo no clasifique a competiciones europeas y que no gana ningún título y los aficionados, tras el problema de la Superliga, piden que los dueños vendan al equipo.

La cantera del Arsenal, cuna de talento

A lo largo de la historia, el Arsenal, uno de los mejores equipos de Inglaterra ha tenido a jugadores creados en su academia y que llegan a los primeros planos del futbol mundial. Es por eso que por mucho tiempo fueron competitivos en los campeonatos que jugaban, tan lejanas parecen esas épocas.

Ejemplos hay para dar y prestar, desde el portero que ahora defiende la meta de la Juventus, Wojciech Szczęsny; hasta los defensores Tony Adams y Ashley Cole, el mediocampista Ray Parlour y el delantero Andy Cole, uno de los mejores jugadores de los 90´s.

Pero ellos no son los únicos talentos que han desarrollado, los mexicanos han estado bien representados y tampoco nos referimos a Carlos Vela. Actualmente, Marcelo Flores se encuentra en las categorías inferiores del Arsenal, derrochando su talento y su hermana, Tatiana Flores, también se inició con los gunners, aunque ya cambio de equipo.