¡Tranquilos todos! Tatiana Flores tiene la intención de seguir con el Tri Femenil

Tatiana Flores, la hermana menor de Marcelo Flores, quien destaca en las categorías inferiores del Arsenal, jugó con la Selección de Inglaterra Sub 16 y marcó un gol en un juego amistoso, incluso lució al gafete de capitana, por lo que nuestras ilusiones de verla con el Tri Femenil se vinieron abajo.

Sin embargo, tenemos buenas noticias, ya que la jugadora del Chelsea mantiene la idea de jugar con el Tri Femenil y seguir los pasos de su hermana Silvana, quien es subcampeona del mundo Sub 17.

Si Tatiana jugó para el combinado de Inglaterra fue por el hecho de que no ha podido viajar a México para reportar con el Tri debido a las restricciones por la pandemia del coronavirus.

Tatiana, quien tiene nacionalidad mexicana, inglesa y canadiense, aclaró que aceptó el llamado de Inglaterra con el objetivo de mantenerse en ritmo, pues además la actividad del Chelsea Sub 16 no ha sido tan frecuente por la pandemia. La futbolista citó en su cuenta de Intagram al corresponsal en Países Bajos de Marca, Daniel Reyes.

“Tatiana Flores fue convocada por Inglaterra donde además usó el brazalete de capitán. No puso asistir con México debido a la pandemia, así que para mantenerse en ritmo aprovechó el llamado. La idea es seguir con México. También Canadá está muy interesado en convencerla”, indica la publicación.

El periodista detalló que lo de Canadá e Inglaterra “no es nuevo. También la intención de que Silvana y Marcelo los elijan. La gente de Selección Mexicana tiene que estar atenta y no dar nada por sentado porque estos esfuerzos no van a parar”.

Lo de Canadá e Inglaterra no es nuevo. También tienen la intención de que Silvana y Marcelo los elijan. La gente de @miseleccionmx tiene que estar atenta y no dar nada por sentado porque estos esfuerzos no van a parar.

— Daniel Reyes V. (@barracudo) October 30, 2020