Así lucen todos los autos de Fórmula 1 para la temporada 2024

La temporada 2023 fue dominada de principio a fin por Red Bull con el RB19, con el cual a Max Verstappen y a Checo Pérez sólo se les escapó el triunfo en el Gran Premio de Singapur. De Ahí en fuera, siempre hubo un monoplaza de Red Bull en lo más alto del podio, por lo cual es hasta cierto punto normal que el resto de escuderías hayan copiado algunos aspectos que han quedado en evidencia en la presentación de los monoplazas para la temporada 2024.

La mayoría de los equipos ya presentaron el delivery de sus respectivos autos para afrontar la nueva temporada, sin embargo hay que aclarar que no son versiones finales. En muchos casos sólo vemos renders, es decir, una imagen digital con el fin de no revelar demasiados detalles de cara a la primera carrera.

Asimismo, las imágenes que vemos en las presentaciones cambian respecto a los resultados en los test, de modo que la imagen técnica de auto se modifica, incluso ya avanzada la temporada, como ocurrió con Mercedes, que presentó un auto con pontones delgados y después de la primera carrera se llegó a la concusión de que el diseño no era competitivo.

Nos falta por conocer los autos de Ferrari (13 de febrero), Mercedes, McLaren (14 de febrero) y Red Bull (15 de febrero).

Uno de los principales cambios en el Aston Martin está en el morro, que deja libre la última cuchilla del alerón delantero, de modo que el morro, en apariencia, es más corto. En tanto, la entrada de aire de los pontones se mantiene en forma de cuchara, aunque ahora luce más angosto y a la vez elevado.

“El diseño del chasis es nuevo, así como el morro, el alerón delantero y las suspensiones delantera y trasera”, explicó Dan Fallows, director técnico de Aston Martin. “Nos hemos centrado en una mayor versatilidad para una gama más amplia de características específicas de circuito. Queremos un auto más polivalente y el AMR24 es la solución ideal”.

La escudería que hasta 2023 conocíamos como AlphaTuri, cambió de nombre y apariencia. El equipo ahora luce un azul metálico como color principal que nos hace recordar la época de Toro Rosso.

El equipo filial de Red Bull tiene varios elementos directamente copiados o heredados del RB19, de modo que se dice que este será precisamente un RB19 por presentar una suspensión tipo full rod (brazo de suspensión parte de la zona inferior del morro), la entrada de aire tipo cuchara además de pontones elevados.

En ocho de las 24 carreras de la temporada, Alpine lucirá el rosa como color principal y en el resto será color azul. Además del intercambio de colores, el nuevo auto de la escudería francesa mostró una versión redonda en la parte final del morro, respecto al 2023, además de tener un morro más elevado y entrada de aire en forma de cuchara.

Los cambios del 2024 pretenden reducir el peso del auto y de alguna manera compensar los problemas con la unidad de potencia Renault, que no será del todo fiable sobre todo en el inicio de la temporada.

“Hemos rediseñado completamente el chasis, tenemos un nuevo sistema de suspensión trasera, optimizamos la suspensión delantera e integramos un nuevo sistema de rechazo de calor para darnos más capacidad para operar de manera más eficiente en cada evento”, indicó el director técnico de la escudería, Matt Harman.

Williams tuvo un auto muy rápido en rectas en 2023, pero su rendimiento vino abajo en circuitos de curvas lentas, por lo cual realiza cambios importantes en cuanto a aerodinámica, empezando por el morro, que deja de ser cilíndrico y pasa a lucir una versión más plana, como el RB19, y esto modifica la posición de la suspensión delantera.

Los pontones lucen ahora más elevados, pero la entrada de aire a los pontones se mantiene en forma de C, además de que la tapa de la refrigeración de la unidad de potencia es más discreta.

El auto que conocíamos en 2023 como Alfa Romeo pasa a convertirse en Stake, aunque este nombre no será utilizado en todas las carreras, variará para ser Kick en al menos cinco carreras. La realidad es que muchos se van a referir a este auto como Sauber, que presentó una nueva suspensión delantera, tipo pull rod, así como una estructuras más simple en arco antivuelcos.

Su apariencia está constituida totalmente en la forma del RB19, sólo que contará con motor Ferrari. Para muchos, el principal cambio está en la combinación de colores verde y negro. Aunque hay una importante evolución aerodinámica, realmente hay pocas expectativas en el C44.

El primer aspecto que llama la atención es la distribución de los colores, lo cual hace que el VF-24 luzca menos los vivos en blanco, pero en realidad el cambio más importante está en los pontones, que son más elevados y más profundos. Fue el primer auto en ser comparado con la “fisionomía” del RB19.

Además de contar con un nuevo chasis que tiene la finalidad de de reubicar el área del radiador. Esta versión luce como una especie de evolución del auto presentado en el Gran Premio de Las Vegas, aunque las expectativas no son muy altas en realidad para 2024.

Oh how we’ve missed that sound ?



The #VF24 has completed its first lap at our Silverstone Shakedown. #HaasF1 pic.twitter.com/si0zxLDjxg