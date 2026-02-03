Lo que necesitas saber: En su última temporara en la MLS, Obed Vargas fue nombrado el mejor jugador Sub 22. Es mexico-estadounidense, pero desde 2024 ya decidió jugar con la selección mexicana.

Por estos lares algunos no lo ubican mucho, más que por las recientes convocatorias que ha tenido en “la selección mayor” o por su papel en el pasado Mundial Sub 20. Pero Obed Vargas lleva rato haciendo ruido, tanto que ya lo firmó el Atlético de Madrid.

Obed Vargas, mexicano en el Seattle Sounders / Mexsport

¿Por cuánto llega Obed Vargas al Atlético de Madrid?

Luego de haber militado en el Seattle Sounders de la MLS de Estados Unidos, el mexicano Obed Vargas es nuevo jugador del Atlético de Madrid. Luego de varios rumores, la noticia la confirmó el club español en sus redes sociales.

De acuerdo con diversos medios (o sea, de manera extraoficial), se indica que Obed Vargas llega al Atlético de Madrid con un contrato de 3 millones de euros. Esta confirmado como colchonero hasta 2030.

A la suma mencionada, adicionalmente, se sumarían cinco millones en bonos: dependiendo del rendimiento del centrocampista mexicano, la cifra final se acercaría la valor que Vargas tiene en el mercado de fichajes.

Obed Vargas firma contrato con el Atlético de Madrid / Foto: x (@Atleti)

“Obed se consolidó como una de las grandes promesas de la liga estadounidense gracias a su buen hacer en Seattle. Desde su debut ha disputado un total de 158 partidos oficiales, anotando ocho goles y repartiendo once asistencias“, así lo presumió el Atlético de Madrid en comunicado.

¿Quién es Obed Vargas?

Vargas jugó con el Seattle Sounders por cinco años, pero llega al Atlético de Madrid a los 20. Así es: el joven mexicano debutó en la MLS a los 15 años en 2021, siendo en ese momento el tercer jugador más joven de la liga estadounidense (antes de eso, jugó con el equipo reserva del Sounders, el Tacoma Defiance). En su última temporada, fue elegido el mejor jugador Sub 22 de la MLS.

“El internacional mexicano ya ha logrado conquistar dos títulos. En la temporada 2021/22, se proclamó campeón de la CONCACAF Champions League y en 2025 conquistó la Leagues Cup“.

Obed Vargas, Atlético de Madrid / Foto: x (@Atleti)

Obed Vargas es uno más de esos casos de futbolistas que, teniendo la oportunidad de jugar para una selección nacional de otro país, opta por representar al Tricolor. Nacido en Anchorage, Alaska, jugó algunos partidos de categorías inferiores con la selección de Estados Unidos, sin embargo, al final se decantó por México.

Apenas en 2024, Obed Vargas hizo el respectivo cambio de federación para jugar con la Selección Mexicana. Fue titular en el Mundial Sub 20 jugado en Argentina en 2025 (aquel en el que todos los reflectores fueron para Gil Morita) y, con la selección mayor, sólo ha tenido un par de apariciones.