Tal parece que la suerte y la salud no acompañan al Olympique de Marsella en el regreso de la Ligue 1. Hace una semana se canceló su primer partido por 4 casos de coronavirus, ahora, en la jornada 2, han reportado otros tres infectados por COVID-19, así que su duelo ante el Stade Brestois también podría ser cancelado.

El Olympique de Marsella es uno de los equipos que más han sido afectados por la pandemia de coronavirus. En semanas anteriores previo a que comenzara el torneo, clubes como el Nimes, Montpellier, Lens, Niza, Angers o Mónaco también sufrieron los estragos de esta enfermedad.

¿Qué pasa con el Olympique de Marsella?

El cuadro francés ha comunicado a través de su cuenta de Twitter que se encontraron 3 casos más de coronavirus en el primer equipo, por lo que ha contactado a las autoridades de la Ligue 1 para ver qué sucederá con ellos y su partido contra el Stade Brestois.

“El Olympique de Marsella acaba de conocer que 3 nuevos casos sospechosos de #COVID19 fueron detectados dentro de su plantilla profesional. El club se ha contactado hoy con la comisión @LFPfr para seguir este hecho“, se lee en el comunicado del Marsella.

L’Olympique de Marseille vient d’apprendre que 3 nouvelles suspicions de cas de #COVID19 ont été détectées au sein de son effectif professionnel.

Le club a contacté ce jour la commission @LFPfr prévue à cet effet. pic.twitter.com/VhWp9XVcIC

— Olympique de Marseille (@OM_Officiel) August 25, 2020

Con estos tres casos nuevos de coronavirus, el Marsella ha puesto en riesgo su partido del próximo domingo y es que necesitará hacer pruebas de coronavirus a toda su plantilla y esperar que no haya más casos positivos, pues de tenerlos podría afectar el juego ante el Stade Brestois.

El COVID-19 ha afectado de más a este club

La semana pasada el Olympique de Marsella reportó cuatro casos de coronavirus entre sus jugadores del primer equipo; este día suma otros tres y aunque no han revelado el nombre de ningún jugador, el tener bajas podría ser determinante de cara al partido del fin de semana.

La Ligue 1 fue clara en que los juegos podrían no jugarse si es que no hay las condiciones adecuadas para hacerlo, por lo que habrá que estar atentos de si cancelan por segunda vez un juego del Olympique de Marsella o no.