A FIFA no le gusta esto: La opinión de Mbappé y Lewandowski sobre el Mundial cada dos años

Mientras la FIFA intenta negociar con las federaciones para concretar la realización de un Mundial cada dos años, son cada vez más los futbolistas que se niegan a aceptarlo. Kylian Mbappé y Robert Lewandowski no son la excepción y dieron su punto de vista durante la gala de los Globe Soccer Awards.

El evento contó con la presencia de otras figuras como Ronaldinho y Alexia Putellas, nuevamente reconocida como la mejor jugadora del mundo. Sin embargo, la atención se desvió de los galardones cuando se habló de las propuestas que encabezan Gianni Infantino y Arsène Wenger.

Y la realidad es que Mbappé y Lewandowski no son los únicos que se oponen. Conmebol y UEFA se unieron para crear un torneo nunca antes visto que ‘utilice’ las fechas tentativas de la Copa del Mundo.

Como parte de sus entrevistas en la gala del Globe Soccer Awards, Lewandowski y Mbappé rechazaron la propuesta de la FIFA. El francés dio varios argumentos y destacó que los aficionados no disfrutarían el torneo de la misma manera.

“El Mundial es el Mundial. Es algo especial porque se juega cada cuatro años. Es lo mejor, la mejor competencia en el mundo. Si lo organizas cada dos años, será algo normal. Quiero decir que no es algo normal, debe ser algo espectacular. Jugamos más de 60 partidos en un año, tienes la Eurocopa, el Mundial y ahora la Nations League, son muchos torneos.

“Estamos felices de poder jugar pero cuando es demasiado, en realidad es demasiado; necesitamos recuperarnos y mantenernos relajados. Si la gente quiere partidos de calidad, emoción y lo que hace bello este juego, creo que tenemos que respetar la salud de los jugadores“, explicó Mbappé.

No es la primera vez que un jugador toma en cuenta el aspecto físico. Thibaut Courtois criticó a los organismos que rigen el futbol desde hace tiempo y aseguró que solo se preocupan por el dinero. Pero para hacer más eco con esta postura, Lewandowski secundó a Mbappé y se refirió a que no habría un producto de calidad cada dos años.

“Tenemos demasiados partidos cada año, semanas muy complicadas, no solo por los partidos sino por la preparación para cada temporada y los torneos grandes. Si quieres ofrecer algo especial y diferente también necesitamos un descanso. Con un Mundial cada dos años, la posibilidad de que juguemos a un alto nivel van a disminuir, es física y mentalmente imposible“, sentenció el polaco.

What a phenomenal night! Thank you for making Globe Soccer Awards 2021 so special 🙏🏆@DubaiSC @TikTokMENA pic.twitter.com/1SCUjnItXr

— Globe Soccer Awards (@Globe_Soccer) December 27, 2021