Lo que necesitas saber: El Real Zaragoza también le impondrá varias sanciones internas a Esteban Andrada.

¿Recuerdan que Esteban Andrada golpeó a Jorge Pulido? Bueno, pues el Comité de Disciplina de la Federación Española de Fútbol le dio 13 partidos de suspensión.

El ex de Rayados no solo se pierde el resto de la temporada en la segunda división de España, también el inicio de la siguiente (donde sea que vaya a jugar) y, por si fuera poco, tendrá que pagar una buena multa.

La cesión de Andrada con el Real Zaragoza termina en el verano del 2026 y, ya que el equipo no logró ascender de Primera División, deberá volver con el Monterrey.

Así queda la sanción de Esteban Andrada

Esteban Andrada recibió 1 partido de suspensión por doble amonestación, más 12 partidos de suspensión por agredir a otro jugador y una multa económica. El Real Zaragoza también deberá pagar una multa por el incidente.

1 partido por doble tarjeta amarilla

12 partidos por golpear a Jorge Pulido

Captura de pantalla rfef.es

¿Pero qué pasó? En los minutos finales del partido entre el Real Zaragoza vs Huesca de la segunda división española, el árbitro fue al VAR a revisar una falta, algo que desesperó a Andrada, quien fue a pedirle que reanudara el juego. En ese momento, Pulido se acercó y Andrada lo empujó.

La cosa no quedó ahí; después de que le sacaron la tarjeta roja, Esteban fue hasta donde estaba Pulido y le dio un golpe en la cara.

Captura de pantalla

Eso sí, Andrada no fue el único en ser expulsado; junto con él se fueron su compañero Dani Tasende, por patear a Daniel Luna, y Daniel Jiménez, portero del Huesca, quien le dio un golpe a la cabeza a Esteban.

Esteban Andrada: Expulsado por golpear a Jorge Pulido

Expulsado por golpear a Jorge Pulido Dani Tasende: Expulsado por patear a Daniel Luna

Expulsado por patear a Daniel Luna Daniel Jiménez: Expulsado por golpear a Esteban Andrada

Esteban Andrada pide disculpas a Jorge Pulido

Después del partido entre el Real Zaragoza vs Huesca, Esteban Andrada, ya con la cabeza fría y más tranquilo, no solo aceptó su error, también le ofreció una disculpa a Jorge Pulido por agredirlo.

“Estoy muy arrepentido de lo sucedido. No es una buena imagen para el club, para la gente y para un profesional como yo, estoy muy arrepentido”.

“Fue una situación límite que me salí de contexto y reaccione de esa forma. Estoy muy arrepentido y no lo volvería hacer, porque sé que soy una persona pública, un profesional. Quiero pedirle una disculpa a Jorge Pulido porque somos colegas y sinceramente fue un acto mio que me desconecte por un momento”.

Y peor aún, también tendrá que cumplir con la sanción interna que le impondrá el Real Zaragoza. Así que le esperan días y semanas muy complicadas.

¿Qué dijo el Real Zaragoza sobre Esteban Andrada?

El Real Zaragoza no solo condenó la agresión de Esteban Andrada, también aseguró que esos no son los valores de la institución y sobre todo, que ese tipo de acciones no deberían tener cabida en el futbol, ni dentro ni fuera de la cancha.

“Desde el club condenamos rotundamente lo sucedido en esa acción que ha manchado de manera inaceptable un partido de fútbol de especial trascendencia para nuestra región, algo que resulta inadmisible“.

Mientras tanto van analizar todo lo sucedido durante el partido y sobre eso, tomarán la decisión de sancionar de forma interna a Esteban Andrada, además de las sanciones que le impondrá LaLiga.

“Respecto a nuestro jugador Esteban Andrada, el club analizará los hechos acaecidos y tomará las medidas disciplinarias pertinentes“.

El Huesca también emitió un comunicado para condenar lo sucedido, aunque nunca mencionó la agresión de su portero Daniel Jiménez contra Esteban Andrada. Ah, y por si les interesa, el Huesca se llevó la victoria 1-0 sobre el Real Zaragoza.