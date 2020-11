La tensión en Chivas sigue yendo a la alza y es que luego de que cuatro jugadores incurrieran en indisciplinas, se pudo saber que el ‘Rebaño’ podría rescindir de sus contratos. Oribe Peralta habló acerca de este tema y confirmó que dentro de la institución la disciplina es uno de los compromisos más serios, por lo que ‘se puede esperar’ cualquier cosa de la directiva.

Jugadores como Dieter Villalpando, la ‘Chofis’ López, el ‘Gallito’ Vázquez y Alexis Peña estarían en la cuerda floja de Chivas y es que todos estos futbolistas fueron separados del primer equipo, esperando a conocer la resolución de la directiva por las faltas al reglamento que cometieron.

¿Chivas sí puede rescindir del contrato de un jugador? Oribe Peralta responde

De acuerdo a una entrevista que Oribe Peralta dio a ‘TUDN’, se pudo saber que Chivas tendrá cero tolerancia con la indisciplinas a partir de ahora y es que luego de las faltas recurrentes que han tenido sus futbolistas, quieren poner ‘mano dura’ en este asunto.

“En el club hemos firmado compromisos; el equipo, el cuerpo técnico y la directiva estuvimos de acuerdo y lo que encabeza la lista es la disciplina, entonces cuando rompes la primera regla de este compromiso, puedes esperar que venga lo que sea (como la rescisión de los contratos)”, comentó Oribe Peralta.

Oribe Peralta, que es uno de los jugadores más longevos del equipo, lamentó que el resto de sus compañeros no hagan caso a las normas del club y es que podrás fallar una o dos veces pero si sigues cayendo en lo mismo, según el ‘Hermoso’, ya es un problema personal.

“Te puedes equivocar una vez, dos, pero tres o más es que tienes un problema, no lo quieres entender o tus prioridades son otras. Esto significa que no estás comprometido con el equipo… Si no estás al 100 con el equipo, dentro de la cancha se ve reflejado”, mencionó Oribe Peralta.

Finalmente el ‘Hermoso’ se dijo frustrado porque ha intentado poner cierto orden en el vestidor de las Chivas, intento que ha sido en vano ya que no le hacen caso, por lo que no queda más que esperar una resolución por parte del equipo.

“Te frustra porque les dices, porque tratas de acercarte, tratas de decirles qué es lo que está bien o más bien lo que tú harías en su lugar, pero como te digo, las decisiones son personales y va a tener sus consecuencias buenas o malas, dependiendo de las decisiones que tomes”, sentenció Oribe Peralta.