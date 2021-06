¡Hay tiro! Óscar de la Hoya quiere enfrentar a ‘Canelo’ Álvarez en su regreso al ring

En el mundo de boxeo se vive una época un tanto extraña, actualmente algunos de los youtbers famosos han entrado al cuadrilátero, otros peleadores de diferentes deportes han hecho su incursión en el ring y varios ex peleadores decidieron regresar, Óscar de la Hoya no se quedó atrás.

Así como lo leen, Óscar de la Hoya volverá a ponerse los guantes para enfrentar a Vitor Belfort, un ex campeón de la UFC en un ring de boxeo el próximo 11 de septiembre, en una de las fechas más importantes para el mercado mexicano en Estados Unidos, por ser las fiestas patrias mexicanas.

A sus 48 años y después de 13 años de su última pelea, regresará en un combate de exhibición en Las Vegas: “La de septiembre 11 lo elegí porque es el comienzo de las Fiestas Patrias. Vamos a reventar Las Vegas. Vamos a tener una cartelera increíble“, dijo Óscar de la Hoya a Los Angeles Times.

El plan de Óscar de la Hoya después del combate contra Vitor Belfort, le gustaría tener otro combate en noviembre de este 2021 y para 2022 tener una pelea de revancha en contra de Floyd Mayweather, aunque desde el equipo de ‘Money’ no hay interés por el momento en un nuevo enfrentamiento.

Óscar de la Hoya quiere al ‘Canelo’ Álvarez

Después de que por muchos años, la promotora de Óscar de la Hoya estuviera al frente de ‘Canelo’ Álvarez, una disputa contractual terminó desviando los caminos de los peleadores y en no tan buenos términos, es por eso una posible pelea entre De la Hoya y Álvarez, luce interesante.

“Primero tengo algo que hacer, que es enfrentar al mejor peleador del mundo, que es Floyd Mayweather. Si las cosas están bien, quizás retar al Canelo. Yo sé cuánto le pagan, yo sé cuánto tengo que pagar para que él tome la pelea. Será una pelea muy fácil de hacer”, mencionó de la Hoya.

“Me siento descansado, me siento listo. Ya he estado entrenando por varias semanas. Para estar bien sólido, me faltan unas nueve libras”, esto dijo Óscar de la Hoya sobre la preparación que ha tenido para la pelea contra Vitor Belfort y sus siguientes combates, que podría ser contra el ‘Canelo’.